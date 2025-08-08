Marvel Rivals уже готовит героев на год вперёд - работа над новыми персонажами идёт полным ходом

Студия NetEase всерьёз нацелена на долгосрочное развитие своего командного шутера Marvel Rivals: как стало известно, разработка новых персонажей ведётся сразу с прицелом на год вперёд.Об этом в интервью сообщил директор игры Гуангуан.

По его словам, на создание одного героя уходит около 12 месяцев — от проработки концепции до финальной озвучки. Именно поэтому команда уже сейчас трудится над контентом, который увидит свет не раньше следующего года.

В отличие от других игр, публикующих подробные дорожные карты, Marvel Rivals предпочитает сохранять интригу: новые персонажи будут анонсироваться в начале каждого сезона. Такой подход, по словам Гуангуана, позволяет поддерживать элемент неожиданности и гибко реагировать на интересы игроков и фанатов Marvel.

Сейчас сообщество активно просит добавить Дэдпула, однако разработчики пока не готовы раскрывать планы по его появлению. “Следите за новостями”, — интригующе прокомментировал директор.

Marvel Rivals активно развивается и стремится стать не просто разовой игрой по лицензии Marvel, а полноценным живым сервисом с регулярными обновлениями. Подход к разработке персонажей подтверждает серьёзные намерения NetEase по долгосрочной поддержке проекта.