Marvel Rivals забанила почти 500 читеров - большинство нарушителей оказались в самом низком ранге Bronze

Разработчики Marvel Rivals сообщили о новой волне перманентных блокировок за использование читов, модификацию клиента и сторонние инструменты, нарушающие правила игры. Согласно официальному заявлению NetEase, под бан попали 488 аккаунтов.

Особое внимание игроков привлекла статистика рангов заблокированных пользователей. Как выяснилось, 184 читера находились в Bronze — самом низком соревновательном дивизионе игры. При этом лишь три заблокированных аккаунта сумели достичь максимального ранга «One Above All».

В NetEase отметили, что система продолжает активно отслеживать подозрительную активность, а античит работает одновременно с запуском клиента игры. Компания отдельно опровергла распространявшиеся в сети слухи о возможности отключения античита через launch-параметры Steam. По словам разработчиков, обсуждавшийся параметр лишь скрывал всплывающее окно, но не деактивировал защиту.

Кроме обычных перманентных банов студия предупредила о возможном усилении наказаний в будущем. Для повторных нарушителей рассматриваются:

hardware-блокировки,

IP-баны,

ограничения против распространителей читов и организованных групп.

Разработчики также напомнили, что внутриигровые репорты остаются одним из главных инструментов выявления нарушителей. В NetEase утверждают, что именно жалобы сообщества помогают быстрее находить повторных читеров и подозрительные аккаунты.

Marvel Rivals продолжает активно усиливать античит-инфраструктуру на фоне растущей популярности проекта. Игра регулярно входит в число самых обсуждаемых мультиплеерных релизов 2026 года, а онлайн в Steam в отдельные периоды уже приближался к крупнейшим hero-shooter проектам рынка.