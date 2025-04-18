Marvel снова раздевает супергероев: компания воскрешает Swimsuit Special и обещает перенести бикини-образы в Rivals

Marvel решила вспомнить девяностые и возродить серию комиксов Marvel Swimsuit Special. Кто не в курсе — это те самые выпуски, где знаменитые персонажи нежатся на пляже в бикини и плавках, показывая «более светлую» сторону мультивселенной.

Новый выпуск, который получил название Marvel Swimsuit Special: Friends, Foes & Rivals#1, уже готовится к релизу в июле. По сюжету Оса вдруг решила устроить фотосессии в купальниках для всей супергеройской тусовки. Marvel при этом не забывает подчеркнуть, что комикс содержит «страницу за страницей великолепных иллюстраций, но с сюжетом», мол, можно делать вид, что читаешь ради истории.

Да и на этом компания не остановилась — некоторые дизайны купальников из комикса позже появятся в шутере Marvel Rivals. Вот только какие именно, пока неизвестно.