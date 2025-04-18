Marvel снова раздевает супергероев: компания воскрешает Swimsuit Special и обещает перенести бикини-образы в Rivals

Marvel решила вспомнить девяностые и возродить серию комиксов Marvel Swimsuit Special. Кто не в курсе — это те самые выпуски, где знаменитые персонажи нежатся на пляже в бикини и плавках, показывая «более светлую» сторону мультивселенной.
Новый выпуск, который получил название Marvel Swimsuit Special: Friends, Foes & Rivals#1, уже готовится к релизу в июле. По сюжету Оса вдруг решила устроить фотосессии в купальниках для всей супергеройской тусовки. Marvel при этом не забывает подчеркнуть, что комикс содержит «страницу за страницей великолепных иллюстраций, но с сюжетом», мол, можно делать вид, что читаешь ради истории.
Да и на этом компания не остановилась — некоторые дизайны купальников из комикса позже появятся в шутере Marvel Rivals. Вот только какие именно, пока неизвестно.
Пусть подают пример всей игровой индустрии. Все правильно делают!
Там вообще-то не только героини в бикини, но и герои в плавках. Хотя, может вы из этих...
Может ты из этих? просто про героев в плавках ты один заговорил)))
Если ты так акцентируешь на этом внимание, то у меня для тебя плохие новости...👀
Феминизм идёт на×××
Содомия и разврат
😍
Это ,часом , не тёлка самого Густаво Сантаолалья ?!
Не знаю этого чувака. Не видел его телки. Это Эм Джей от нейросети, ничего более.)
А точно от нейросети? Просто если посмотреть на ягодицу..., нейросеть же обычно идеально чистую кожу рисует
вот именно. где тут нейросеть то 😀
Ну значит новая версия Шедеврума тащит!) Если в промте рыжая, веснушки на кожу автоматом добавляются.
Сначала не понял....
А что за девчёнка держит я так понял Тчалу на плечах?
х*й его знает
Серия про горячие источники тоже будет? Хотя нет, это из другого...
Как похорошела Марвел при Трампыне😂
Ну им же надо как-то удерживать основную аудиторию своей игры,которая является подростками с пубертатом и расстройством интимной зрелости.
Ник поменяй на "Солевая", либо что ты там употребляешь.
Блин, а чо все какие то одинаковые? А всех посмотреть?
Один художник рисует.
Да мы только за👍
Почему до издателей комиксов дошло, что следование повесточке приводит к сокращению продаж, а до издателей игр и киностудий никак не доходит?
Комиксы пишутся за месяц-два, а фильмы по несколько лет снимаются.
В комиксах уже много лет поняли, что повестка дно. Поэтому нет засилья содомитов и черных, а женских персонажей не превратили в мужиковатых уродок.
Нет, приятель . Ты сильно ошибаешься. Говорю тебе, как профессиональный раскадровщик. На один комикс уходит в среднем шесть -восемь месяцев , в зависимости от сценария и сюжета .
Нормальная тема. И на девушек посмотреть, и на парней, кому надо.
We won the sexless mod is dead
Надеюсь, только девушек...
хрена себе...вот что Трамп животворящий делает