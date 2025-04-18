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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 337 оценок

Marvel снова раздевает супергероев: компания воскрешает Swimsuit Special и обещает перенести бикини-образы в Rivals

Lunersun Lunersun
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Marvel решила вспомнить девяностые и возродить серию комиксов Marvel Swimsuit Special. Кто не в курсе — это те самые выпуски, где знаменитые персонажи нежатся на пляже в бикини и плавках, показывая «более светлую» сторону мультивселенной.

Новый выпуск, который получил название Marvel Swimsuit Special: Friends, Foes & Rivals#1, уже готовится к релизу в июле. По сюжету Оса вдруг решила устроить фотосессии в купальниках для всей супергеройской тусовки. Marvel при этом не забывает подчеркнуть, что комикс содержит «страницу за страницей великолепных иллюстраций, но с сюжетом», мол, можно делать вид, что читаешь ради истории.

Да и на этом компания не остановилась — некоторые дизайны купальников из комикса позже появятся в шутере Marvel Rivals. Вот только какие именно, пока неизвестно.

35
31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
OnlyWatch

Пусть подают пример всей игровой индустрии. Все правильно делают!

15
PICTURE ORGANIC

Там вообще-то не только героини в бикини, но и герои в плавках. Хотя, может вы из этих...

9
Гасен PICTURE ORGANIC

Может ты из этих? просто про героев в плавках ты один заговорил)))

8
SHAYNARD PICTURE ORGANIC

Если ты так акцентируешь на этом внимание, то у меня для тебя плохие новости...👀

Max Rolens

Феминизм идёт на×××

11
JackBV

Содомия и разврат

8
Tiberius684

😍

8
Go_Ra

Это ,часом , не тёлка самого Густаво Сантаолалья ?!

Tiberius684 Go_Ra

Не знаю этого чувака. Не видел его телки. Это Эм Джей от нейросети, ничего более.)

TheNikolay00 Tiberius684

А точно от нейросети? Просто если посмотреть на ягодицу..., нейросеть же обычно идеально чистую кожу рисует

Леший3 TheNikolay00

вот именно. где тут нейросеть то 😀

Tiberius684 TheNikolay00

Ну значит новая версия Шедеврума тащит!) Если в промте рыжая, веснушки на кожу автоматом добавляются.

Andrey Nikiforov

Сначала не понял....

5
potemkin2021

А что за девчёнка держит я так понял Тчалу на плечах?

2
HappyWylde potemkin2021

х*й его знает

ZAUSA

Серия про горячие источники тоже будет? Хотя нет, это из другого...

3
CounterShade

Как похорошела Марвел при Трампыне😂

2
Жанна Соленая

Ну им же надо как-то удерживать основную аудиторию своей игры,которая является подростками с пубертатом и расстройством интимной зрелости.

1
Mundoggu

Ник поменяй на "Солевая", либо что ты там употребляешь.

saiditsme

Блин, а чо все какие то одинаковые? А всех посмотреть?

ZAUSA

Один художник рисует.

Hidan20

Да мы только за👍

Balmont92

Почему до издателей комиксов дошло, что следование повесточке приводит к сокращению продаж, а до издателей игр и киностудий никак не доходит?

PICTURE ORGANIC

Комиксы пишутся за месяц-два, а фильмы по несколько лет снимаются.

Balmont92 PICTURE ORGANIC

В комиксах уже много лет поняли, что повестка дно. Поэтому нет засилья содомитов и черных, а женских персонажей не превратили в мужиковатых уродок.

Mr Dorich PICTURE ORGANIC

Нет, приятель . Ты сильно ошибаешься. Говорю тебе, как профессиональный раскадровщик. На один комикс уходит в среднем шесть -восемь месяцев , в зависимости от сценария и сюжета .

Олег Дудин

Нормальная тема. И на девушек посмотреть, и на парней, кому надо.

DImancor
Jerry Shaw

We won the sexless mod is dead

ReflectiveWrenn

Надеюсь, только девушек...

meushroom

хрена себе...вот что Трамп животворящий делает