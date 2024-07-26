Милая четвероногая акула Джефф совсем скоро присоединится к героям шутера Marvel Rivals

Компания NetEase Games решила удивить всех игроков, заинтересованных в Marvel Rivals, представив необычного героя. В ролике мы познакомимся с акулой Джеффом - маленькой симпатичной четвероногой акулой, появившейся в собственной мини-серии комиксов.

В ролике мы видим, как он демонстрирует свои... таланты в пении. Мы не знаем, как он поведет себя в бою, но можно с уверенностью сказать, что скоро мы это узнаем. Ведь в конце трейлера сообщается, что он и Тор присоединятся к бета-версии Marvel Rivals уже завтра, 27 июля.

Marvel Rivals - это многопользовательский шутер от третьего лица в формате 6v6, в котором игроки принимают на себя роли самых известных героев и злодеев вселенной Marvel, таких как Человек-паук, Веном, Халк, Звездный Лорд, Магнето и другие.

Игра находится в разработке на PS5, Xbox Series X|S и PC, а дата ее выхода пока не сообщается. В эти дни проходит закрытое бета-тестирование, которое продлится до 5 августа и набирает довольно высокие показатели в Steam.