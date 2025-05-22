Модель Сью Шторм в Marvel Rivals попросили сохранить попу белой для будущих сканирований

Стримерша и косплеерша Aruuu в своём Twitter (X) рассказала необычную историю о работе над Marvel Rivals — командным шутером NetEase и Marvel Games. По словам девушки, послужившей моделью пятой точки для Сью Шторм (Невидимки) и Псайлок, команда Marvel Rivals попросила ее "сохранять попу белой" (от загара, конечно же) для будущих сканирований Сью Шторм.
Фраза вызвала бурное обсуждение: одни пользователи сочли её забавной и начали шутить над "важностью белоснежной попы для супергероини", другие предположили, что это требование связано с техническими особенностями захвата движений. Возможно, разработчикам нужно было избежать искажений текстур или проблем с освещением при создании 3D-модели. Некоторые раскритиковали Aruuu за ее пост, написав, что она продает свое тело для игровой аудитории.
Marvel Rivals вышла 6 декабря 2024 года на Windows, PlayStation 5 и Xbox Series X/S
А что , сканируется сразу с цветом булок?
А что , Фотошоп у них под запретом?
А что, другую жопу, тоесть модель взять нельзя?
Новость про жопу ? очень информативно 👍
Есть спрос - есть предложение. Может быть PG на 90% состоит из школьников-девственников и для них любая новость про сиськи и пиcьки вызывает дикий восторг.
не в этом прикол... а в том, что для захвата движений и тем более создания 3D модели абсолютно неважен цвет кожи, так как используется спец костюм с электронными "маркерами". Скорее всего попа нужна белой для создания 3D моделей "сменного" * эро-шмота.
* смотри создание шмоток в Stellar Blade
А ты попробуй в сканирование. Мало того что техника стоит неадекватные деньги, так еще и необходимо учитывать светотень, контрасты и тд.
Для скана датчики не используются, используется лазерная спец техника.
и к чему это? тут нет ответа ни на один мой вопрос, ты просто сказал что это сложно, а я спрашивал вообще другое ...
О, ужас. А актёры озвучки продают свои глотки индустрии. А простые актёры - прям целое тело, не только жопу. А инженеры торгуют своими мозгами.
Что за дурка, ё-мое. Удивительно, что не нашлось воинствующих блмщиков с постами, мол, требование белой задницы - расизм.
Да многие не понимают, что капитализм есть формация, в которой в товар превращается абсолютно все. Им хочется верить, что даже при текущей людоедской системе, бывают вещи, которые нельзя покупать и продавать. Наивные. :)
По-моему, подобные личности настолько далеко не думают. В их картине мира деньги берутся откуда-то из тумбочки и всё должно даваться просто так, потому что они такие замечательные пупуни и заслуживают безусловного дохода. И не дай Бог придётся торговать своим телом... то есть, пойти работать. Так и до портретов или массовки в фильмах докопаться можно, люди попозировали - всё, гоните их, насмехайтесь, торганули.
Попка это база
Твоя?Тогда нет
Это очень важный предмет,как видно на фото-попка используется как крепление для оружия.
А если ее белая попа будет вся перепачкана коричневым веществом, которое выходит из ее же попы, что тогда? Ее уволят?
😁
Но ведь попа, да и сама Сью Шторм, в игре действительно вышли отличными. Что не скажешь про грядущий фильм от марвел.
Ну вот кроме этой 5й точки, модель как-то на лицо не сильно вышла(если не на пол тела). НО подобные приколы создают реально много смешных моментов от требований , например вспомнить ту-же Миссию с Кавилом, которому ЗАПРЕТИЛИ сбривать усы ^_^
А по поводу этих марвелов, что-то по популярности тот-же овервотч как-то не сильно стремиться переплёвывать , ибо что-то не особо того контента от авторов(уровня рулЯ34)... ну и по сути кроме этой Шторм, персонажей так-то и нет больше, куда им там тягаться по популярности против ходовых Овервотчеров.
на такую мы дрочим и не только
Не ври.
Попу белой надо сохранять и чистой. Вытирать надо после сортира. Все верно
😏
Так и есть и что ??? Господи,кто эти неокрепшие умы, в своей фантазии преисполнятся дегенератами