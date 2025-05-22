Модель Сью Шторм в Marvel Rivals попросили сохранить попу белой для будущих сканирований

Стримерша и косплеерша Aruuu в своём Twitter (X) рассказала необычную историю о работе над Marvel Rivals — командным шутером NetEase и Marvel Games. По словам девушки, послужившей моделью пятой точки для Сью Шторм (Невидимки) и Псайлок, команда Marvel Rivals попросила ее "сохранять попу белой" (от загара, конечно же) для будущих сканирований Сью Шторм.

Фраза вызвала бурное обсуждение: одни пользователи сочли её забавной и начали шутить над "важностью белоснежной попы для супергероини", другие предположили, что это требование связано с техническими особенностями захвата движений. Возможно, разработчикам нужно было избежать искажений текстур или проблем с освещением при создании 3D-модели. Некоторые раскритиковали Aruuu за ее пост, написав, что она продает свое тело для игровой аудитории.

Marvel Rivals вышла 6 декабря 2024 года на Windows, PlayStation 5 и Xbox Series X/S