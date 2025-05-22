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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 352 оценки

Модель Сью Шторм в Marvel Rivals попросили сохранить попу белой для будущих сканирований

2BLaraSex 2BLaraSex

Стримерша и косплеерша Aruuu в своём Twitter (X) рассказала необычную историю о работе над Marvel Rivals — командным шутером NetEase и Marvel Games. По словам девушки, послужившей моделью пятой точки для Сью Шторм (Невидимки) и Псайлок, команда Marvel Rivals попросила ее "сохранять попу белой" (от загара, конечно же) для будущих сканирований Сью Шторм.

Фраза вызвала бурное обсуждение: одни пользователи сочли её забавной и начали шутить над "важностью белоснежной попы для супергероини", другие предположили, что это требование связано с техническими особенностями захвата движений. Возможно, разработчикам нужно было избежать искажений текстур или проблем с освещением при создании 3D-модели. Некоторые раскритиковали Aruuu за ее пост, написав, что она продает свое тело для игровой аудитории.

Marvel Rivals вышла 6 декабря 2024 года на Windows, PlayStation 5 и Xbox Series X/S

44
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Человек-Анекдот

А что , сканируется сразу с цветом булок?
А что , Фотошоп у них под запретом?
А что, другую жопу, тоесть модель взять нельзя?
Новость про жопу ? очень информативно 👍

19
Yoshemitsu

Есть спрос - есть предложение. Может быть PG на 90% состоит из школьников-девственников и для них любая новость про сиськи и пиcьки вызывает дикий восторг.

8
infantryman Yoshemitsu

не в этом прикол... а в том, что для захвата движений и тем более создания 3D модели абсолютно неважен цвет кожи, так как используется спец костюм с электронными "маркерами". Скорее всего попа нужна белой для создания 3D моделей "сменного" * эро-шмота.

* смотри создание шмоток в Stellar Blade

2
vzglydizugla

А ты попробуй в сканирование. Мало того что техника стоит неадекватные деньги, так еще и необходимо учитывать светотень, контрасты и тд.

2
vzglydizugla infantryman

Для скана датчики не используются, используется лазерная спец техника.

Человек-Анекдот vzglydizugla

и к чему это? тут нет ответа ни на один мой вопрос, ты просто сказал что это сложно, а я спрашивал вообще другое ...

DishonestLythronax
Некоторые раскритиковали Aruuu за ее пост, написав, что она продает свое тело для игровой аудитории.

О, ужас. А актёры озвучки продают свои глотки индустрии. А простые актёры - прям целое тело, не только жопу. А инженеры торгуют своими мозгами.

Что за дурка, ё-мое. Удивительно, что не нашлось воинствующих блмщиков с постами, мол, требование белой задницы - расизм.

12
Сережаа

Да многие не понимают, что капитализм есть формация, в которой в товар превращается абсолютно все. Им хочется верить, что даже при текущей людоедской системе, бывают вещи, которые нельзя покупать и продавать. Наивные. :)

2
DishonestLythronax Сережаа

По-моему, подобные личности настолько далеко не думают. В их картине мира деньги берутся откуда-то из тумбочки и всё должно даваться просто так, потому что они такие замечательные пупуни и заслуживают безусловного дохода. И не дай Бог придётся торговать своим телом... то есть, пойти работать. Так и до портретов или массовки в фильмах докопаться можно, люди попозировали - всё, гоните их, насмехайтесь, торганули.

Большая Флейта

Попка это база

11
Sanek4elik

Твоя?Тогда нет

1
Власов ОЛЕГ

Это очень важный предмет,как видно на фото-попка используется как крепление для оружия.

2
Авраам Линкольн
Модель Сью Шторм в Marvel Rivals попросили сохранить попу белой для будущих сканирований

А если ее белая попа будет вся перепачкана коричневым веществом, которое выходит из ее же попы, что тогда? Ее уволят?

10
Anklava

😁

4
Hidan20

Но ведь попа, да и сама Сью Шторм, в игре действительно вышли отличными. Что не скажешь про грядущий фильм от марвел.

1
Kokoprime1991

Ну вот кроме этой 5й точки, модель как-то на лицо не сильно вышла(если не на пол тела). НО подобные приколы создают реально много смешных моментов от требований , например вспомнить ту-же Миссию с Кавилом, которому ЗАПРЕТИЛИ сбривать усы ^_^

А по поводу этих марвелов, что-то по популярности тот-же овервотч как-то не сильно стремиться переплёвывать , ибо что-то не особо того контента от авторов(уровня рулЯ34)... ну и по сути кроме этой Шторм, персонажей так-то и нет больше, куда им там тягаться по популярности против ходовых Овервотчеров.

Властелин Сосцов

на такую мы дрочим и не только

5рен68ону6о7нг6г6ренш7он6

Не ври.

IgnobleBaen

Попу белой надо сохранять и чистой. Вытирать надо после сортира. Все верно

Schong Di

😏

utbrock
написав, что она продает свое тело для игровой аудитории

Так и есть и что ??? Господи,кто эти неокрепшие умы, в своей фантазии преисполнятся дегенератами