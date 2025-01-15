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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 243 оценки

"Мы найдём и забаним": разработчики Marvel Rivals пригрозили пользователям специальных адаптеров

Lunersun
Новости

В Marvel Rivals будут бороться с хитрыми адаптерами, которые позволяют обмануть игру — сделать вид, что человек играет на геймпаде, хотя на самом деле использует мышку с клавиатурой. В основном речь про такие устройства как XIM, Cronus Zen и Titan Two.

Разработчики из NetEase объяснили, почему считают это нечестным. Всё дело в том, что когда игрок использует геймпад, игра немного помогает ему с прицеливанием. А если взять такой адаптер, можно получить и эту помощь, и точность мышки — что явно не по правилам.

Ну и напоследок авторы игры сообщили, что не стоит думать, что подобный обман останется незамеченным — у них уже есть способы находить такие устройства. За их использование можно схлопотать бан — временный или навсегда. Да и из таблиц лидеров могут выкинуть, если поймают.

-2
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Gords
когда игрок использует геймпад, игра немного помогает ему с прицеливанием

Официальный читерный костыль, надо понимать, это другое.

5
jax baron

не давно попробовал на геймпаде - итог: 0 помощи, где они проблему увидили хз.

1
Raphtallia

Т.е. когда вам доводят стик на голову врага - это норма. А когда доведут мышку - аяяй нечестно. Какие-то двойные стандарты. По их мнению на мышках одни киберкотлеты играют?

2
ZAUSA
Всё дело в том, что когда игрок использует геймпад, игра немного помогает ему с прицеливанием.

Надо перестать поддерживать для простых игроков то, что предназначено для инвалидов.

2
Avel_N

[sarcasm] Так а что случилось? Геймпады же "отлично подходят для шутеров, ничуть не хуже мыши" (c)

2
MunchkiN 616

давно пора делать помощь в прицевании для мышки

0
Simple Jack
" А чего тут понимать-то? Где хошь, говорит, найду и горло перережу"
0
Janekste

То есть помогать с прицеливанием на геймпаде нормально, а помогать на мышках НЕТ? Они там в адеквате? Мышка точно такое же игровое устройство, как и геймпад. Я не понимаю, почему у геймпада должно быть преимущество. Киберкотлеты на геймпаде по эффективности ничуть не уступят мышке, а слабый игрой даже с мышкой не сможет ничего противопоставить сильному игроку с геймпадом. В любом случае все баны владельцев адаптеров я буду считать несправедливыми и нечестными. Точка.

0
AndralStormborn

Воу-воу, как страшно, забанят они. Да кому вообще их калоигра нужна?

0
Пользователь ВКонтакте

Лучше бы геймпады отключили // Александр Ковалёв

-1