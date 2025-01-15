"Мы найдём и забаним": разработчики Marvel Rivals пригрозили пользователям специальных адаптеров

В Marvel Rivals будут бороться с хитрыми адаптерами, которые позволяют обмануть игру — сделать вид, что человек играет на геймпаде, хотя на самом деле использует мышку с клавиатурой. В основном речь про такие устройства как XIM, Cronus Zen и Titan Two.

Разработчики из NetEase объяснили, почему считают это нечестным. Всё дело в том, что когда игрок использует геймпад, игра немного помогает ему с прицеливанием. А если взять такой адаптер, можно получить и эту помощь, и точность мышки — что явно не по правилам.

Ну и напоследок авторы игры сообщили, что не стоит думать, что подобный обман останется незамеченным — у них уже есть способы находить такие устройства. За их использование можно схлопотать бан — временный или навсегда. Да и из таблиц лидеров могут выкинуть, если поймают.