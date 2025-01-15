"Мы найдём и забаним": разработчики Marvel Rivals пригрозили пользователям специальных адаптеров

В Marvel Rivals будут бороться с хитрыми адаптерами, которые позволяют обмануть игру — сделать вид, что человек играет на геймпаде, хотя на самом деле использует мышку с клавиатурой. В основном речь про такие устройства как XIM, Cronus Zen и Titan Two.
Разработчики из NetEase объяснили, почему считают это нечестным. Всё дело в том, что когда игрок использует геймпад, игра немного помогает ему с прицеливанием. А если взять такой адаптер, можно получить и эту помощь, и точность мышки — что явно не по правилам.
Ну и напоследок авторы игры сообщили, что не стоит думать, что подобный обман останется незамеченным — у них уже есть способы находить такие устройства. За их использование можно схлопотать бан — временный или навсегда. Да и из таблиц лидеров могут выкинуть, если поймают.
Официальный читерный костыль, надо понимать, это другое.
не давно попробовал на геймпаде - итог: 0 помощи, где они проблему увидили хз.
Т.е. когда вам доводят стик на голову врага - это норма. А когда доведут мышку - аяяй нечестно. Какие-то двойные стандарты. По их мнению на мышках одни киберкотлеты играют?
Надо перестать поддерживать для простых игроков то, что предназначено для инвалидов.
[sarcasm] Так а что случилось? Геймпады же "отлично подходят для шутеров, ничуть не хуже мыши" (c)
давно пора делать помощь в прицевании для мышки
То есть помогать с прицеливанием на геймпаде нормально, а помогать на мышках НЕТ? Они там в адеквате? Мышка точно такое же игровое устройство, как и геймпад. Я не понимаю, почему у геймпада должно быть преимущество. Киберкотлеты на геймпаде по эффективности ничуть не уступят мышке, а слабый игрой даже с мышкой не сможет ничего противопоставить сильному игроку с геймпадом. В любом случае все баны владельцев адаптеров я буду считать несправедливыми и нечестными. Точка.
Воу-воу, как страшно, забанят они. Да кому вообще их калоигра нужна?
Лучше бы геймпады отключили // Александр Ковалёв