Официальный аккаунт Marvel Rivals анонсировал празднование второй годовщины игры. Событие стартует 19 ноября 2026 года. В трейлере и в соцсетях разработчики поблагодарили сообщество и рассказали, что Галакта "загрузила вечеринку" подарками для всех игроков.

Что будет на ивенте:

С 19 ноября: награды за ежедневный вход в течение 9 дней - всего 1900 юнитов.

С 26 ноября откроется Ghostworks Arcade, где можно поучаствовать в веселых аркадных играх и заработать еще 400 юнитов и другие призы.

В тот же день (26 ноября) можно получить бесплатный легендарный костюм Дэдпула.

6 декабря будет еще больше сюрпризов и возможность получить еще 200 юнитов.

Ивент рассчитан на то, чтобы игроки заходили, выполняли миссии вместе с друзьями и забирали подарки, пока праздник идет. Празднование начинается уже послезавтра.