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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
5.1 64 оценки

Наследник дракона в деле: вышел геймплейный трейлер Marvel Rivals, посвящённый Железному Кулаку

Lunersun
Новости

NetEase Games продолжает знакомить нас с героями Marvel Rivals. На этот раз разработчики показали Железного Кулака. А до этого показывали геймплей за Девушку-белку.

Девушка-белка и её огромные орехи в новом трейлере Marvel Rivals

При этом разработчики не только опубликовали трейлер, но и немного рассказали о герое. История у него следующая: сначала Лин Ли был обычным парнем, пока не получил древний меч Фу-Си. Но вышло всё не совсем так, как планировалось — меч раскололся, сам Лин Ли чуть не погиб, и тут в дело вмешался древний дракон Шоу-Лао. Он поделился с героем своей энергией Ци, и так появился Железный Кулак.

И вот теперь этот мастер боевых искусств охраняет таинственный Кунь-Лунь и защищает мистические миры в своей Разрушающейся Временной Линии. В бою он может концентрировать энергию Ци, делая свои удары просто сокрушительными.

Увидеть Железного Кулака и других героев в деле можно будет уже скоро — Marvel Rivals выходит 6 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series S/X.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Макс Макс 007

Главная > Ой!

Ой, извините!

Во время обработки вашего запроса произошла ошибка:

Данный товар недоступен в вашем регионе

А накуя вообще тогда выпускать?)))) Для одних выпускаем, другим - нет!

0
Danny Lamb

Вопросы не к издателю игры, а к Marvel.

И да, в Steam можно забрать недоступную F2P-игру, активировав её, без захода на саму страницу. Но только если игра вышла.

2
Wolfenstein

железным кулаком на девку белку ! 🍆💦

-2
Max Rolens

Орешки самортизируют :D

0