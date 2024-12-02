Наследник дракона в деле: вышел геймплейный трейлер Marvel Rivals, посвящённый Железному Кулаку

NetEase Games продолжает знакомить нас с героями Marvel Rivals. На этот раз разработчики показали Железного Кулака. А до этого показывали геймплей за Девушку-белку.

При этом разработчики не только опубликовали трейлер, но и немного рассказали о герое. История у него следующая: сначала Лин Ли был обычным парнем, пока не получил древний меч Фу-Си. Но вышло всё не совсем так, как планировалось — меч раскололся, сам Лин Ли чуть не погиб, и тут в дело вмешался древний дракон Шоу-Лао. Он поделился с героем своей энергией Ци, и так появился Железный Кулак.

И вот теперь этот мастер боевых искусств охраняет таинственный Кунь-Лунь и защищает мистические миры в своей Разрушающейся Временной Линии. В бою он может концентрировать энергию Ци, делая свои удары просто сокрушительными.

Увидеть Железного Кулака и других героев в деле можно будет уже скоро — Marvel Rivals выходит 6 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series S/X.