Наследник дракона в деле: вышел геймплейный трейлер Marvel Rivals, посвящённый Железному Кулаку

NetEase Games продолжает знакомить нас с героями Marvel Rivals. На этот раз разработчики показали Железного Кулака. А до этого показывали геймплей за Девушку-белку.
При этом разработчики не только опубликовали трейлер, но и немного рассказали о герое. История у него следующая: сначала Лин Ли был обычным парнем, пока не получил древний меч Фу-Си. Но вышло всё не совсем так, как планировалось — меч раскололся, сам Лин Ли чуть не погиб, и тут в дело вмешался древний дракон Шоу-Лао. Он поделился с героем своей энергией Ци, и так появился Железный Кулак.
И вот теперь этот мастер боевых искусств охраняет таинственный Кунь-Лунь и защищает мистические миры в своей Разрушающейся Временной Линии. В бою он может концентрировать энергию Ци, делая свои удары просто сокрушительными.
Увидеть Железного Кулака и других героев в деле можно будет уже скоро — Marvel Rivals выходит 6 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series S/X.
Главная > Ой!
Ой, извините!
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Данный товар недоступен в вашем регионе
А накуя вообще тогда выпускать?)))) Для одних выпускаем, другим - нет!
Вопросы не к издателю игры, а к Marvel.
И да, в Steam можно забрать недоступную F2P-игру, активировав её, без захода на саму страницу. Но только если игра вышла.
железным кулаком на девку белку ! 🍆💦
Орешки самортизируют :D