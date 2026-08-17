Не баг, а фича? Игроки Marvel Rivals нашли способ отменять проигранные матчи без поражения в статистике

Игроки Marvel Rivals обнаружили способ отменять проигранные матчи так, чтобы поражение не засчитывалось в статистику. Для этого используется изменение определённых конфигурационных файлов игры непосредственно во время матча.

После изменения файлов матч можно отменить, благодаря чему игрок избегает фиксации поражения. Изначально некоторые пользователи прибегали к редактированию этих файлов с целью улучшения производительности игры, однако позднее другие игроки обнаружили дополнительные возможности их использования.

В частности, изменение конфигурации позволяет отключать некоторые визуальные эффекты, что потенциально может предоставить игроку преимущество во время матча. Таким образом, обнаруженная возможность может использоваться не только для отмены проигрышей, но и для получения преимущества над соперниками.

Стример LytePk рассказал, что столкнулся с подобным эксплойтом пять раз во время одной трансляции. После этого он призвал разработчиков NetEase обратить внимание на проблему и исправить её.