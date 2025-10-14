ЧАТ ИГРЫ
Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.4 418 оценок

Неофициальная Русская озвучка для Marvel Rivals получила масштабное обновление

Yota3301 Yota3301

Студия дубляжа порадовала фанатов новым контентом

Студия представила долгожданное обновление для мода русской озвучки, которое существенно расширяет список локализованных персонажей.

Marvel Rivals "Русская озвучка"

В новой версии игроки смогут насладиться качественной русской озвучкой сразу четырёх культовых героев. Среди них:

  • Альтрон
  • Блейд
  • Сорвиголова
  • Железный кулак

Студия "Studii Net" продолжает активно работать над улучшением русской локализации игры. Команда профессионалов вкладывает максимум усилий в создание качественного дубляжа, сохраняя оригинальный характер персонажей и атмосферу игры. Также, сам мод можно скачать на сайте PlayGround во вкладке "Файлы"

За дополнительной информацией и актуальными новостями о развитии проекта можно следить в официальных социальных сетях Студии.

