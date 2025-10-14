Неофициальная Русская озвучка для Marvel Rivals получила масштабное обновление

Студия дубляжа порадовала фанатов новым контентом

Студия представила долгожданное обновление для мода русской озвучки, которое существенно расширяет список локализованных персонажей.

В новой версии игроки смогут насладиться качественной русской озвучкой сразу четырёх культовых героев. Среди них:

Альтрон

Блейд

Сорвиголова

Железный кулак

Студия "Studii Net" продолжает активно работать над улучшением русской локализации игры. Команда профессионалов вкладывает максимум усилий в создание качественного дубляжа, сохраняя оригинальный характер персонажей и атмосферу игры. Также, сам мод можно скачать на сайте PlayGround во вкладке "Файлы"

За дополнительной информацией и актуальными новостями о развитии проекта можно следить в официальных социальных сетях Студии.