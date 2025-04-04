NetEase показала трейлер Эммы Фрост для Marvel Rivals, а игроки решили обсудить физику покачивания бёдер героини

NetEase Games не сбавляет обороты и вслед за трейлером второго сезона Marvel Rivals выкатила видео с геймплеем за Эмму Фрост.
Эта героиня относится к классу «Защитник» — проще говоря, танк — и ей больше нравится быть на передовой. Там она вовсю использует телепатию и другие свои особенности. Поиграть за этого персонажа можно будет уже совсем скоро — 11 апреля, когда стартует второй сезон под названием Hellfire Gala.
А вот что особенно забавно — в комментариях народ обсуждает вовсе не боевые качества персонажа. Куда больше внимания привлекла физика покачивания бёдер героини.
Знаю что разрабам по*уй, но серваки бы для дальневосточников добавить, а то играть невозможно.
Ляжки как у нашей Машки….)
Давайте, кожаные, обсуждайте. Ваша любимая тема.
Эта из тех кого вв губы пчелы покусали?😂
Так а что дрочилам ещё обсуждать? Наряды для Евы в стеллар блейд да формы в сессионках. А геймплей для них пустой звук.