NetEase показала трейлер Эммы Фрост для Marvel Rivals, а игроки решили обсудить физику покачивания бёдер героини

NetEase Games не сбавляет обороты и вслед за трейлером второго сезона Marvel Rivals выкатила видео с геймплеем за Эмму Фрост.

Эта героиня относится к классу «Защитник» — проще говоря, танк — и ей больше нравится быть на передовой. Там она вовсю использует телепатию и другие свои особенности. Поиграть за этого персонажа можно будет уже совсем скоро — 11 апреля, когда стартует второй сезон под названием Hellfire Gala.

А вот что особенно забавно — в комментариях народ обсуждает вовсе не боевые качества персонажа. Куда больше внимания привлекла физика покачивания бёдер героини.