NetEase позволят детям из Китая поиграть в Marvel Rivals всего 16 часов

Как сообщает издание South China Morning Post, китайские регуляторы усилили меры по борьбе с игровой зависимостью среди детей. В течение зимних каникул несовершеннолетним разрешено проводить за видеоиграми максимум один час в день по пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Эти ограничения были впервые введены в 2021 году, но теперь компании, такие как Tencent и NetEase, обязаны ещё жёстче контролировать соблюдение правил.
Tencent ограничивает игровое время до 15 часов в период с 13 января по 13 февраля, в то время как разработчики популярного геройского шутера Marvel Rivals из NetEase допускают до 16 часов с 15 января по 14 февраля. Для предотвращения нарушений используются системы распознавания лиц, позволяющие проверять возраст игроков и предотвращать использование детьми аккаунтов взрослых людей.
Tencent уже внедрили “реестр данных рискованных аккаунтов”, через который будут отслеживаться учётные записи, чьи пользователи подозреваются в нарушении правил. Компания предупредила о жёстких мерах против нарушителей, включая блокировку аккаунтов.
Борьба с игровой зависимостью в Китае ведётся уже несколько лет. В 2019 году было запрещено играть ночью с 22:00 до 8:00, а в 2021 году ввели ограничения до одного часа в день на выходных. Тем не менее, несмотря на жёсткие меры, власти страны продолжают поддержку разработки игр, отражающих культурное наследие страны.
да эта фигня через 2-3 катки надоедает
Не понимаю, как можно сидеть по 16ч в день. Мне уже после 3-4-х часов надоедает играть и я просто прерываюсь на другие дела.
они там наверное сидят в одном аккаунте по формуле азиатов в фильме "Такси", когда один открывает багажник, второй вылезает из багажника и меняется местами за рулем с первым)
В статье и не сказано про "16ч в день". Там сказано "до 16 часов с 15 января по 14 февраля" - т.е., всего 16 часов за целый месяц.
Для меня вообще дикость это, когда читала что азиаты умирают за монитором от переутомления, думала это шутка такая. Но похоже они там совсем больные.
Нужно лучше читать, 15-16 часов на весь месяц, а не день.
Всё равно многовато.
В который раз убеждаюсь, что страны бриллиантового треугольника: Китай, Россия, Беларусь - не для меня
Если не можешь решить проблему - запрети. Но ведь всё равно вылезет, просто в другом месте
Вместо того, чтобы создавать для людей важные интересные задачи, которые будут иметь смысл - мы запретим. И чхать нам на каких-то там личностей. Потому что можем
Потребность в свободе не менее важна, чем потребность в пище или крове. Просто негативные последствия наступают позже