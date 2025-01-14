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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 241 оценка

NetEase позволят детям из Китая поиграть в Marvel Rivals всего 16 часов

Simple Jack
Новости

Как сообщает издание South China Morning Post, китайские регуляторы усилили меры по борьбе с игровой зависимостью среди детей. В течение зимних каникул несовершеннолетним разрешено проводить за видеоиграми максимум один час в день по пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Эти ограничения были впервые введены в 2021 году, но теперь компании, такие как Tencent и NetEase, обязаны ещё жёстче контролировать соблюдение правил.

Tencent ограничивает игровое время до 15 часов в период с 13 января по 13 февраля, в то время как разработчики популярного геройского шутера Marvel Rivals из NetEase допускают до 16 часов с 15 января по 14 февраля. Для предотвращения нарушений используются системы распознавания лиц, позволяющие проверять возраст игроков и предотвращать использование детьми аккаунтов взрослых людей.

Tencent уже внедрили “реестр данных рискованных аккаунтов”, через который будут отслеживаться учётные записи, чьи пользователи подозреваются в нарушении правил. Компания предупредила о жёстких мерах против нарушителей, включая блокировку аккаунтов.

Борьба с игровой зависимостью в Китае ведётся уже несколько лет. В 2019 году было запрещено играть ночью с 22:00 до 8:00, а в 2021 году ввели ограничения до одного часа в день на выходных. Тем не менее, несмотря на жёсткие меры, власти страны продолжают поддержку разработки игр, отражающих культурное наследие страны.

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Комментарии: 21
Ваш комментарий
rtnrwv

да эта фигня через 2-3 катки надоедает

0
Raphtallia

Не понимаю, как можно сидеть по 16ч в день. Мне уже после 3-4-х часов надоедает играть и я просто прерываюсь на другие дела.

0
Animario

они там наверное сидят в одном аккаунте по формуле азиатов в фильме "Такси", когда один открывает багажник, второй вылезает из багажника и меняется местами за рулем с первым)

0
Котян Сутоевич
Не понимаю, как можно сидеть по 16ч в день.

В статье и не сказано про "16ч в день". Там сказано "до 16 часов с 15 января по 14 февраля" - т.е., всего 16 часов за целый месяц.

1
Raphtallia Animario

Для меня вообще дикость это, когда читала что азиаты умирают за монитором от переутомления, думала это шутка такая. Но похоже они там совсем больные.

1
Grentari

Нужно лучше читать, 15-16 часов на весь месяц, а не день.

1
Tiger Goose Котян Сутоевич

Всё равно многовато.

0
BraveBarnabas

В который раз убеждаюсь, что страны бриллиантового треугольника: Китай, Россия, Беларусь - не для меня

Если не можешь решить проблему - запрети. Но ведь всё равно вылезет, просто в другом месте

Вместо того, чтобы создавать для людей важные интересные задачи, которые будут иметь смысл - мы запретим. И чхать нам на каких-то там личностей. Потому что можем

Потребность в свободе не менее важна, чем потребность в пище или крове. Просто негативные последствия наступают позже

-2