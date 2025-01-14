NetEase позволят детям из Китая поиграть в Marvel Rivals всего 16 часов

Как сообщает издание South China Morning Post, китайские регуляторы усилили меры по борьбе с игровой зависимостью среди детей. В течение зимних каникул несовершеннолетним разрешено проводить за видеоиграми максимум один час в день по пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Эти ограничения были впервые введены в 2021 году, но теперь компании, такие как Tencent и NetEase, обязаны ещё жёстче контролировать соблюдение правил.

Tencent ограничивает игровое время до 15 часов в период с 13 января по 13 февраля, в то время как разработчики популярного геройского шутера Marvel Rivals из NetEase допускают до 16 часов с 15 января по 14 февраля. Для предотвращения нарушений используются системы распознавания лиц, позволяющие проверять возраст игроков и предотвращать использование детьми аккаунтов взрослых людей.

Tencent уже внедрили “реестр данных рискованных аккаунтов”, через который будут отслеживаться учётные записи, чьи пользователи подозреваются в нарушении правил. Компания предупредила о жёстких мерах против нарушителей, включая блокировку аккаунтов.

Борьба с игровой зависимостью в Китае ведётся уже несколько лет. В 2019 году было запрещено играть ночью с 22:00 до 8:00, а в 2021 году ввели ограничения до одного часа в день на выходных. Тем не менее, несмотря на жёсткие меры, власти страны продолжают поддержку разработки игр, отражающих культурное наследие страны.