Nexus Mods столкнулся с угрозами в свой адрес после удаления модов с Трампом и Байденом для Marvel Rivals

Nexus Mods оказался в центре скандала после удаления политических модов для Marvel Rivals от NetEase. Однако платформа напоминает пользователям, что «просто выполняла существующую политику размещения файлов».

Что произошло?

Удалённые моды заменяли лицо Капитана Америки на головы Дональда Трампа / Джо Байдена. Владелец сайта, Dark0ne, ответил на Reddit на комментарии о «цензуре Nexus Mods» после удаления модификации с Трампом. Dark0ne уточнил, что мод с Байденом был удалён одновременно с модом с Трампом (2 января), чтобы избежать обвинений в предвзятости. Тем не менее, это не остановило поток возмущений и угроз.

Официальный ответ

Сегодня Nexus Mods дал публичное заявление: «Сайт всегда был направлен на создание позитивного сообщества моддинга. К сожалению, некоторые загружаемые материалы становятся магнитом для конфликтов и травли. Политические моды нарушают политику сайта, действующую уже много лет. Эта политика направлена на предотвращение конфликтов и поддержание дружественной атмосферы».