Nexus Mods столкнулся с угрозами в свой адрес после удаления модов с Трампом и Байденом для Marvel Rivals

Nexus Mods оказался в центре скандала после удаления политических модов для Marvel Rivals от NetEase. Однако платформа напоминает пользователям, что «просто выполняла существующую политику размещения файлов».
Что произошло?
Удалённые моды заменяли лицо Капитана Америки на головы Дональда Трампа / Джо Байдена. Владелец сайта, Dark0ne, ответил на Reddit на комментарии о «цензуре Nexus Mods» после удаления модификации с Трампом. Dark0ne уточнил, что мод с Байденом был удалён одновременно с модом с Трампом (2 января), чтобы избежать обвинений в предвзятости. Тем не менее, это не остановило поток возмущений и угроз.
Официальный ответ
Сегодня Nexus Mods дал публичное заявление: «Сайт всегда был направлен на создание позитивного сообщества моддинга. К сожалению, некоторые загружаемые материалы становятся магнитом для конфликтов и травли. Политические моды нарушают политику сайта, действующую уже много лет. Эта политика направлена на предотвращение конфликтов и поддержание дружественной атмосферы».
там надо всё руководство сайта Nexus Mods разогнать. сидят какие-то дебилы-повесточники, вечно удаляют всякие крутые моды улучшающие внешность или исправляющие косяки разработчиков
Два деда улучшали внешность?
Ааааа, ну радужные прайд флажки которые пихают нон-стопом мы удалим только когда щит-штором заполнился по самые края, а так в целом пусть пихаются, ведь это же ни есть политическая провокация. Удобно то как.
Это другое
Ага, звездите, удалять моды, которые заменяют черных персов на белых, это "предотвращение конфликтов и поддержание дружественной атмосферы"? Уроды
А вот моды меняющие белых на черных не удаляют, это другое
Даже ссылочки от куда информация появилась
Лучше бы на PlayGround-е выложили, а то на американских сайтах нет свободы.
Там не свобода, а демократия))
Там не демократия, а демократура, если быть точнее в терминах...
Ну ясно... нексус окончательно инклюзивнулся радужной повесточкой. Все моды должны быть строго позитивными. А если вдруг кто-то обиделся на мод, значит бан и удаление. Мод на удаление лгбт-флага из человека паука нельзя, а моды по замене белых на чёрных можно... моды по добавлению радужной повестки тоже можно. Видимо эти моды очень позитивно влияют на общество - верно? Отвратительность как она есть...
Раньше модостроение было островком свободы, где каждый мог под себя настроить любую игру. А сегодня тебе нельзя этого делать. Сегодня ты обязан игру настраивать НЕ под себя, а под политическую повестку запада (только правильные моды можно ставить). Печально всё это.
Надеюсь, что до моего любимого PG вся эта отвратительная инклюзивная радуга никогда не докатится и у меня всегда будет доступ к классным модам здорового человека без ограничений. Точка.
P.S. Трамп и Байден в роли капитана Америки очень прикольная фича. Непонятно, кого такое может расстроить? Удалять столь безобидные моды, всё равно что совершать перступления.
https://www.youtube.com/watch?v=1069n2iz-bc&t=1