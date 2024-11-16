"Никакого pay-to-win и куча контента": создатели Marvel Rivals поделились планами на игру

Команда Marvel Rivals вышла на финишную прямую. После недавнего закрытого тестирования разработчики вовсю полируют игру — дорабатывают героев, улучшают карты и правят последние баги. Как признался глава проекта Гуангуан, команда старается сделать всё возможное, чтобы игра оправдала ожидания фанатов Marvel.

На старте нас ждёт месячный «нулевой сезон» с говорящим названием «Возвышение Дума». За это время в игре появятся 33 героя, горстка карт для разных режимов и тренировочная зона для новичков. Да и сама история обещает быть любопытной — похоже, знаменитый злодей решил поэкспериментировать со временем. Из-за его выходок появятся аж четыре хрономира. Тут вам и мрачное будущее 2099 года, и альтернативная современность под властью злодеев, и даже реальность, где умирают боги. Разработчики обещают, что все эти временные линии переплетутся в единый сюжет, а каждый матч будет рассказывать свою историю.

А уже в январе 2025-го стартует первый полноценный сезон, который и задаст ритм дальнейшим обновлениям. Каждые три месяца игроков будут радовать новыми героями, картами и командными приёмами. А если повезёт — то и свежими режимами.

Кстати, о наболевшем — монетизации. В NetEase сразу отмели все опасения насчёт pay-to-win. В игре будет только косметика: классические костюмы, наряды из фильмов MCU и уникальные образы. Ну и боевой пропуск, конечно — правда, в нулевом сезоне он выйдет покороче обычного и подешевле.

Не забыли и про техническую часть. Обещают серверы на 60 Гц, кучу регионов и удобную систему подключения, чтобы никто не мучился с пингом. А ещё игра получит озвучку на трёх языках и текст аж на шестнадцати.

Поиграть в Marvel Rivals можно будет 6 декабря. Игра выйдет на ПК и консолях текущего поколения — PS5 и Xbox Series S/X.