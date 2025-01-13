"Никто не хочет терять деньги": бывший сотрудник Rocksteady объяснил, почему создатели Marvel Rivals запретили моды

Бывший разработчик из Rocksteady и Sega Дэл Уокер решил объяснить, почему в Marvel Rivals запретили пользовательские скины после старта первого сезона. Как оказалось, причин для такого решения набралось немало.

Главная проблема, по словам Уокера, связана с эксплойтами. Моды могут дать нечестное преимущество — например, сделать врагов заметнее или, наоборот, помочь лучше спрятаться. И хотя в Marvel Rivals пользовательские скины видит только сам игрок, возможность сделать себя невидимым всё равно даёт преимущество перед противниками.

Есть и технические проблемы — неоптимизированные моды сильно нагружают серверы. А ещё студии волнуются из-за авторских прав и репутации: кто-то может добавить взрослый контент или политические темы.

«Да и вообще, куча модов просто нарушает авторские права на дизайны», — отмечает разработчик.

Ну и последнее — студии не хотят, чтобы моддеры случайно создали скины, которые сами разработчики планируют продавать в будущем:

«Никто не хочет терять на этом деньги», — прямо говорит Уокер.