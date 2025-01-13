"Никто не хочет терять деньги": бывший сотрудник Rocksteady объяснил, почему создатели Marvel Rivals запретили моды

Бывший разработчик из Rocksteady и Sega Дэл Уокер решил объяснить, почему в Marvel Rivals запретили пользовательские скины после старта первого сезона. Как оказалось, причин для такого решения набралось немало.
Главная проблема, по словам Уокера, связана с эксплойтами. Моды могут дать нечестное преимущество — например, сделать врагов заметнее или, наоборот, помочь лучше спрятаться. И хотя в Marvel Rivals пользовательские скины видит только сам игрок, возможность сделать себя невидимым всё равно даёт преимущество перед противниками.
Есть и технические проблемы — неоптимизированные моды сильно нагружают серверы. А ещё студии волнуются из-за авторских прав и репутации: кто-то может добавить взрослый контент или политические темы.
«Да и вообще, куча модов просто нарушает авторские права на дизайны», — отмечает разработчик.
Ну и последнее — студии не хотят, чтобы моддеры случайно создали скины, которые сами разработчики планируют продавать в будущем:
«Никто не хочет терять на этом деньги», — прямо говорит Уокер.
Все перечисленные причины - полный бред.
"Самоубийство из-за страха смерти."
Народное творчество и бизнес - полюсы, абсолютно несовместимые. Первое хочет свободно использовать плоды второго, а второе хочет приватизировать всё, до чего может дотянуться - в том числе и первое.
Если страх потерять деньги мешает их зарабатывать, то такие бездари в бизнесе ненадолго.
А я хочу что бы вы теряли деньги.))
Там вроде есть способ установки модов, но он замороченный.
взяли готовых персов из мира марвел, и склепали копию овера
что то я тебя не видел тебя с такой защитой к другим ф2п проектам на сайте, тот же фортнайт постоянно обсирают здесь за скины на которой живёт игра, только вот эпики сделали работу громаднее чем netease
Я собственно и не играю, но пока не удалил.
Разработчики получают зарплату и она от прибыли не зависит. А прибыль получают владельцы. А владельцев надо ставить к стенке(просто постоять разумеется, по их не уберут).
а кто купит ваши длц если в игру никто играть не будет?
сказал А , потом снова сказал А, до Б в этом предложении так и не дошло.
так уже со старта модов это всё есть, но ничего мир от этого не разрушился.
моды это нюд и рофл контент, не думаю что моддеры случайно создадут детализированный серьёзный скин.
Нет, но могут создать мод со своей версией платного скина и как тогда прогревать и доить игроков)
Сначала привлекли аудиторию, а потом запретили. Не было особого желания начинать играть, а теперь вообще пропало, x с ними
Все равно найдут способ установить.