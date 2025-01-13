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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 234 оценки

"Никто не хочет терять деньги": бывший сотрудник Rocksteady объяснил, почему создатели Marvel Rivals запретили моды

Lunersun
Новости

Бывший разработчик из Rocksteady и Sega Дэл Уокер решил объяснить, почему в Marvel Rivals запретили пользовательские скины после старта первого сезона. Как оказалось, причин для такого решения набралось немало.

Последнее обновление для Marvel Rivals отключило пользовательские модификации

Главная проблема, по словам Уокера, связана с эксплойтами. Моды могут дать нечестное преимущество — например, сделать врагов заметнее или, наоборот, помочь лучше спрятаться. И хотя в Marvel Rivals пользовательские скины видит только сам игрок, возможность сделать себя невидимым всё равно даёт преимущество перед противниками.

Есть и технические проблемы — неоптимизированные моды сильно нагружают серверы. А ещё студии волнуются из-за авторских прав и репутации: кто-то может добавить взрослый контент или политические темы.

«Да и вообще, куча модов просто нарушает авторские права на дизайны», — отмечает разработчик.

Ну и последнее — студии не хотят, чтобы моддеры случайно создали скины, которые сами разработчики планируют продавать в будущем:

«Никто не хочет терять на этом деньги», — прямо говорит Уокер.
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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Gords

Все перечисленные причины - полный бред.

"Никто не хочет терять деньги"

"Самоубийство из-за страха смерти."

0
Аристов--Черный

Народное творчество и бизнес - полюсы, абсолютно несовместимые. Первое хочет свободно использовать плоды второго, а второе хочет приватизировать всё, до чего может дотянуться - в том числе и первое.

Если страх потерять деньги мешает их зарабатывать, то такие бездари в бизнесе ненадолго.

0
Абдула Ибн Ебн Еб

А я хочу что бы вы теряли деньги.))

Там вроде есть способ установки модов, но он замороченный.

0
Комментарий удален
rtnrwv PolGhost
Разработчики старались и действительно сделали неплохую игру

взяли готовых персов из мира марвел, и склепали копию овера

Да, за скины придется платить, но исключительно за счёт косметических элементов разработчики в данном случае и зарабатывают.

что то я тебя не видел тебя с такой защитой к другим ф2п проектам на сайте, тот же фортнайт постоянно обсирают здесь за скины на которой живёт игра, только вот эпики сделали работу громаднее чем netease

-2
Абдула Ибн Ебн Еб PolGhost

Я собственно и не играю, но пока не удалил.

Разработчики получают зарплату и она от прибыли не зависит. А прибыль получают владельцы. А владельцев надо ставить к стенке(просто постоять разумеется, по их не уберут).

0
Темный-Властелин

а кто купит ваши длц если в игру никто играть не будет?

0
rtnrwv
например, сделать врагов заметнее или, наоборот, помочь лучше спрятаться. И хотя в Marvel Rivals пользовательские скины видит только сам игрок, возможность сделать себя невидимым всё равно даёт преимущество перед противниками.

сказал А , потом снова сказал А, до Б в этом предложении так и не дошло.

кто-то может добавить взрослый контент или политические темы.

так уже со старта модов это всё есть, но ничего мир от этого не разрушился.

Ну и последнее — студии не хотят, чтобы моддеры случайно создали скины, которые сами разработчики планируют продавать в будущем

моды это нюд и рофл контент, не думаю что моддеры случайно создадут детализированный серьёзный скин.

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AndrewSolt

Нет, но могут создать мод со своей версией платного скина и как тогда прогревать и доить игроков)

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Bozena Alk

Сначала привлекли аудиторию, а потом запретили. Не было особого желания начинать играть, а теперь вообще пропало, x с ними

0
Raphtallia

Все равно найдут способ установить.

0