Новая карта Lower Manhattan появится в Marvel Rivals уже 2 апреля 2026 года

Разработчики Marvel Rivals из NetEase объявили о выходе новой карты Lower Manhattan, которая станет доступна игрокам 2 апреля 2026 года. Анонс сопровождается свежим трейлером, демонстрирующим как улицы и исторические здания Манхэттена, так и скрытые подземные лаборатории с нестабильной энергией.

Помимо карты, в игре появятся новые костюмы для Невидимой Женщины и Мистера Фантастика, что дополнительно разнообразит контент перед началом сезона 7.5 17 апреля.

Описание карты обещает разнообразные бои: от сражений на открытых улицах до динамичных боёв в тесных помещениях и вертикальных уровнях. В трейлере также заметны статуя Джеффа, постеры Кингпина и элементы, связанные с Доктором Стрэнджем, что добавляет уникальности игровому пространству.

NetEase подчеркивает, что Lower Manhattan — это не просто новая локация Нью-Йорка, а целая система скрытых уровней и возможностей, влияющих на баланс сил в матчах.