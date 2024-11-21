Новый геймплейный трейлер Marvel Rivals демонстрирует Соколиного глаза

Декабрьский релиз Marvel Rivals приближается, и игра уже может похвастаться внушительным составом из 27 героев и одним из них является Соколиный Глаз. В новом трейлере, наконец, показано его геймплейные особенности, и, судя по всему, этот герой становится неоспоримым оружием в руках опытного игрока. Соколиный Глаз оправдывает свое имя на дальних дистанциях, используя лук и уникальные стрелы, которые наносят поражение противникам на разных расстояниях.

Однако его способности не ограничиваются лишь дальнобойными атаками. Он также прекрасно сражается в ближнем бою, используя меч, чтобы отразить удары врагов. В трейлере показаны яркие моменты, где Соколиный Глаз переключается между различными типами стрел: от создающих вихрь до взрывных и даже самонаводящихся. Эти стрелы позволяют ему справляться с противниками в любой ситуации.

Его ультимативная способность заряжает лук энергией, создавая голограммы, которые дезориентируют врагов, позволяя нанести добивающий удар. В официальном описании раскрываются подробности прошлого Клинта Бартона, который стал мастером стрельбы, преодолев множество трудностей в жизни.

Marvel Rivals выходит 6 декабря на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC.