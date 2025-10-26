Новый PvE-режим Marvel Zombies в Marvel Rivals вызвал резкий рост онлайна в Steam

В бесплатной Marvel Rivals наблюдается внушительный всплеск активности игроков в Steam — всё благодаря выходу нового режима Marvel Zombies. Этот PvE-ивент, приуроченный к Хэллоуину, позволяет геймерам объединяться против волн зомби-врагов, вдохновлённых одноимённой серией комиксов и предстоящим анимационным сериалом Marvel.

По данным SteamDB, 23 октября онлайн Marvel Rivals подскочил с привычных 75–80 тысяч игроков до более чем 120 тысяч, почти удвоив средние показатели последних недель. Это крупнейший рост с момента запуска сезона 4.5, когда в игру добавили Сорвиголову и Анджелу.

Игроки активно делятся восторженными отзывами о новом режиме, отмечая его динамику и атмосферу. Многие фанаты просят разработчиков из NetEase сделать Marvel Zombies постоянной частью игры. По мнению пользователей, именно PvE-контент придаёт шутеру новое дыхание и расширяет аудиторию, которая давно просила о подобных обновлениях.

Marvel Zombies останется доступен лишь ограниченное время — до середины ноября, так что у игроков ещё есть шанс опробовать зомби-хаос и вместе с друзьями пережить супергеройский апокалипсис.