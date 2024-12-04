ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
5.2 64 оценки

Новый трейлер Marvel Rivals показал, как Плащ и Кинжал делят одно физическое пространство

Lunersun
Новости

NetEase Games показала новый трейлер Marvel Rivals, и на этот раз нам представили Плаща и Кинжал. В игре эти ребята будут не просто напарниками, а буквально одним целым.

Наследник дракона в деле: вышел геймплейный трейлер Marvel Rivals, посвящённый Железному Кулаку
Чёрная Вдова возглавит борьбу с Думом 2099 - появился новый персональный трейлер Marvel Rivals

Всё дело в том, что из-за какого-то Временного Катаклизма в Мультивселенной случилась серьёзная неразбериха. В итоге Тайрон Джонсон и Танди Боуэн, которые раньше были отдельными героями, оказались, можно сказать, в одном теле. Теперь им приходится не только уживаться вместе, но и как-то управляться со своими силами света и тьмы.

Ну а поиграть за этих и других персонажей можно будет уже 6 декабря 2024 года. Игра выйдет на компьютерах и консолях текущего поколения — PS5 и Xbox Series S/X.

-4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
yondaime174

как же завуалировали слово кровать)

2
Гремлин666

Раньше тоже люди были с двумя головами, четырьмя ногами и с четырьмя руками! Потом их разделил крашна и они ищут друг друга (свои половинки), соединяясь постоянно

1
Пользователь ВКонтакте

Блин эйфорию продолжат, она же хорошо кончилась. // Зинур Жумалиев

0
Макс Макс 007

Ой! Эта куйня недоступна в вашем регионе!

0