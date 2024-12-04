Новый трейлер Marvel Rivals показал, как Плащ и Кинжал делят одно физическое пространство

NetEase Games показала новый трейлер Marvel Rivals, и на этот раз нам представили Плаща и Кинжал. В игре эти ребята будут не просто напарниками, а буквально одним целым.

Всё дело в том, что из-за какого-то Временного Катаклизма в Мультивселенной случилась серьёзная неразбериха. В итоге Тайрон Джонсон и Танди Боуэн, которые раньше были отдельными героями, оказались, можно сказать, в одном теле. Теперь им приходится не только уживаться вместе, но и как-то управляться со своими силами света и тьмы.

Ну а поиграть за этих и других персонажей можно будет уже 6 декабря 2024 года. Игра выйдет на компьютерах и консолях текущего поколения — PS5 и Xbox Series S/X.