Новый трейлер Marvel Rivals посвящен Лунному рыцарю

Компания NetEase Games сообщила, что Лунный рыцарь стал новым игровым персонажем в бесплатном командном PvP-шутере про супергероев Marvel Rivals. Кроме того, студия подтвердила, что Шота Накама (Final Fantasy XV) и Масахиро Аоки (Bayonetta 3) станут музыкальными продюсерами игры.

Лунный Рыцарь обладает превосходной мобильностью: он может скользить по карте или использовать свой крюк, чтобы забраться на высоту. Он также способен вызвать портал над полем боя, соединяющий его с космосом, и призвать на помощь бога Хонсу, делая своих врагов беззащитными.

Не прибегая к традиционной для комиксов облегающей одежде, дизайнеры интегрировали в дизайн персонажа технологические компоненты и прочную броню. По словам разработчиков, это улучшает визуальный эффект и соответствует эстетике игры, благодаря чему его агрессивный стиль боя органично вписывается в игровой процесс.

Marvel Rivals выйдет 6 декабря для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.