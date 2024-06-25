Новый трейлер Marvel Rivals представляет карту Паучьих островов

Динамичный PVP-шутер, в котором вам предстоит возглавить отряд легендарных супергероев вселенной Marvel.

Здесь вы встретите любимых героев из «Мстителей», «Стражей Галактики», «Людей Икс» и многих других команд. Каждый персонаж обладает уникальными способностями, которые можно объединять для создания мощных комбинаций. Например, Енот Ракета может запрыгнуть на спину Грута для повышения мобильности и огневой мощи, а Халк способен зарядить костюм Железного человека гамма-энергией, многократно усиливая его атаки. Экспериментируйте с различными составами команды и открывайте новые тактики ведения боя.

Сражения в Marvel Rivals разворачиваются на знаковых локациях из вселенной Marvel, каждая из которых обладает разрушаемым окружением. От величественного Асгарда до футуристического Токио 2099 года — используйте суперспособности своих героев, чтобы изменять ландшафт, разрушать препятствия и создавать стратегические преимущества прямо во время боя. Взаимодействуйте с интерактивными элементами карты, чтобы застать врагов врасплох или укрыться от вражеского огня. Каждый матч — это уникальный опыт, где ваша креативность и умение адаптироваться к изменениям станут ключом к победе.

Также в игре есть некий сюжет, который начинается с конфликта между Доктором Думом и его альтер-эго из далёкого 2099 года. Их столкновение привело к хаосу и слиянию множества вселенных, что вынудило героев и злодеев объединиться в самых неожиданных альянсах. Теперь им предстоит сотрудничать, чтобы помешать обоим Думам захватить власть в новообразованных мирах.