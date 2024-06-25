Новый трейлер Marvel Rivals представляет карту Паучьих островов

Компания NetEase, разработчик многопользовательского экшена Marvel Rivals, опубликовала новый трейлер, демонстрирующий одну из игровых локаций — Паучьи острова. Эта карта представляет собой часть мира Токио 2099 и будет доступна игрокам для сражений.
Согласно представленной информации, Паучьи острова — это сеть левитирующих участков суши, расположенных над футуристическим мегаполисом. Центральной фигурой этой локации является персонаж по имени мастер Ткач. Его непрерывная магическая деятельность не только поддерживает острова в воздухе, но и, как утверждается, способствует восстановлению временного континуума.
Дизайн Паучьих островов отражает элементы японской культуры. На территории локации разместились дзен-сады и тэнсю — традиционная башня, где, по сюжету, мастер Ткач хранит фрагмент Паутины Жизни и Судьбы. Это сочетание футуристических элементов с историческими мотивами призвано создать уникальную атмосферу игрового пространства.
Ранее разработчики уже знакомили аудиторию с другой частью игрового мира — улицами района Шин-Сибуя, над которым и располагаются Паучьи острова. Кроме того, во время мероприятия Summer Games Fest был продемонстрирован игровой процесс Marvel Rivals, позволивший получить представление о механике PvP-сражений с участием супергероев.
Marvel Rivals разрабатывается для нескольких платформ: персональных компьютеров, а также консолей PlayStation 5 и Xbox Series S/X. На данный момент точная дата выхода игры не объявлена. Разработчики продолжают делиться новыми деталями о проекте, поддерживая интерес аудитории к предстоящему релизу.
посмотрел обзорчики с альфа тестов - выглядит прикольно, овервотч с марвел героями, я б поиграл)
правда уж больно сильно это "клон", своего ноль
у овервотча прям так много своего было
Ясно, а зачем показали карту ханамура из овервотча?
ого, любая карта основанная на японской тематике теперь автоматически карта ханамура из оверватч
Надеюсь будет лучше чем Overwatch 2.