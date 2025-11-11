Новый трейлер Marvel Rivals раскрывает сюжет 5 сезона и появление Роуг и Гамбита

Разработчики Marvel Rivals наконец официально подтвердили появление Роуг и Гамбита в пятом сезоне игры. После множества утечек и рекламных тизеров в TikTok, Marvel представила полноценный сюжетный трейлер, который раскрывает основную тему грядущего обновления.

Согласно ролику, события нового сезона под названием “Love is a Battlefield” начнутся с долгожданной свадьбы Роуг и Гамбита на Кракоа. Однако торжество оборачивается катастрофой: временной разлом рушит их мир, разлучая пару в самый ответственный момент.

Не желая смириться с потерей, Гамбит отправляется на отчаянную космическую миссию, чтобы украсть самое редкое кольцо во вселенной и вернуть момент, который украло само время.

Пока что Marvel не раскрывает детали игрового процесса и способности новых героев — трейлер сосредоточен на сюжетной завязке и атмосфере сезона. Выход пятого сезона Marvel Rivals запланирован на 14 ноября 2025 года, и в ближайшие дни разработчики обещают поделиться новыми подробностями о персонажах и их ролях в команде.