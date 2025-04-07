Новым персонажем Marvel Rivals может стать Профессор Икс

Датамайнеры опубликовали подробности из файлов последних обновлений Marvel Rivals, которые указывают на обновления в сторочках кода персонажа по имени Профессор Икс. Обычно это происходит тогда, когда герой начинает готовиться к релизу.

Напомним, что ранее уже были слиты приблизительные названия его умений:

«Собрание Людей-Икс»;

«Пробуждение Потенциала»;

«Отражение Разума».

Сам Чарльз будет являться Стратегом. А его модель можно увидеть на карте Кракоа (в виде огромной статуи). Если герой действительно почти готов к выходу, то Третий Сезон продолжит историю мутантов.