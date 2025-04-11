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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 333 оценки

Обновление Marvel Rivals сломало игру на Linux, но есть временное решение

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Недавнее обновление второго сезона для геройского шутера Marvel Rivals от NetEase Games вызвало проблемы у пользователей Linux. Игроки сообщают, что после установки апдейта и нажатия кнопки "Играть" в Steam, игра попросту не запускается.

Обновление принесло не только новый контент и героя Эмму Фрост, но и экспериментальный режим компиляции шейдеров, который, предположительно, и стал причиной сбоя на Linux-системах. Проблема воспроизводится на различных версиях слоя совместимости Proton (9.0-4, Experimental, GE-Proton 9-27), используемого для запуска Windows-игр в Linux.

К счастью, сообщество уже нашло временный обходной путь. Как сообщает портал GamingOnLinux, чтобы запустить игру, нужно заставить ее думать, что она работает на портативной консоли Steam Deck. Для этого необходимо:

  1. Найти Marvel Rivals в библиотеке Steam.
  2. Нажать правой кнопкой мыши -> Свойства.
  3. В разделе "Общие" найти поле "Параметры запуска".
  4. Ввести туда следующую команду: SteamDeck=1 %command% (важно соблюдать регистр букв).

Этот параметр запуска пропускает игровой лаунчер, но позволяет запустить саму игру и продолжить играть на десктопном Linux.

Проблема уже задокументирована и передана разработчикам Valve для исправления в Proton. Соответствующая тема создана на GitHub и обсуждается на форумах Steam. Ожидается, что в будущих обновлениях Proton ошибка будет устранена, но пока что указанный выше метод является рабочим решением для Linux-геймеров, желающих вернуться в Marvel Rivals.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
DishonestLythronax

У меня после обновы в саму игру-то заходило, но стоило только попытаться загрузиться на любую карту, кроме тренировочной, ловил зависон и вылет с ошибкой анрила. Правда, у меня меса скомпиленая, на неё грешил, надо попробовать с параметром.

Попробовал, нихрена не поменялось) Вероятно, дело в недавно введённой экспериментальной опции шейдеров, которую можно выключить только в лаунчере, который с недавних пор перестал показываться в стимдеково-линуксоидных версиях. Половина обсуждений уже нытьём на эту тему завалена, так что ждём исправлений от разрабов.