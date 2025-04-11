Обновление Marvel Rivals сломало игру на Linux, но есть временное решение

Недавнее обновление второго сезона для геройского шутера Marvel Rivals от NetEase Games вызвало проблемы у пользователей Linux. Игроки сообщают, что после установки апдейта и нажатия кнопки "Играть" в Steam, игра попросту не запускается.

Обновление принесло не только новый контент и героя Эмму Фрост, но и экспериментальный режим компиляции шейдеров, который, предположительно, и стал причиной сбоя на Linux-системах. Проблема воспроизводится на различных версиях слоя совместимости Proton (9.0-4, Experimental, GE-Proton 9-27), используемого для запуска Windows-игр в Linux.

К счастью, сообщество уже нашло временный обходной путь. Как сообщает портал GamingOnLinux, чтобы запустить игру, нужно заставить ее думать, что она работает на портативной консоли Steam Deck. Для этого необходимо:

Найти Marvel Rivals в библиотеке Steam. Нажать правой кнопкой мыши -> Свойства. В разделе "Общие" найти поле "Параметры запуска". Ввести туда следующую команду: SteamDeck=1 %command% (важно соблюдать регистр букв).

Этот параметр запуска пропускает игровой лаунчер, но позволяет запустить саму игру и продолжить играть на десктопном Linux.

Проблема уже задокументирована и передана разработчикам Valve для исправления в Proton. Соответствующая тема создана на GitHub и обсуждается на форумах Steam. Ожидается, что в будущих обновлениях Proton ошибка будет устранена, но пока что указанный выше метод является рабочим решением для Linux-геймеров, желающих вернуться в Marvel Rivals.