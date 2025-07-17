Охота на смурфов в Marvel Rivals: под раздачу попали и честные игроки

Опытных игроков наказывают за игру на низких рангах, но система работает неидеально
Компания NetEase начала борьбу со смурфингом в супергеройском экшене Marvel Rivals. Однако первая же попытка навести порядок обернулась скандалом: под горячую руку системы попали не только нарушители, но и честные игроки.
Проблема смурфинга, когда опытные игроки создают новые аккаунты, чтобы доминировать над новичками, долгое время оставалась без внимания. Теперь же разработчики взялись за дело. Один из стримеров, который решил быстро прокачать новый аккаунт, уже получил официальное предупреждение. В случае повторных нарушений ему грозит обнуление рейтинга или даже полный бан.
В сети уже появились жалобы от игроков, которые получили предупреждения или блокировки по ошибке. Один из пользователей рассказал, что его аккаунт попал под санкции просто потому, что он вернулся в игру после долгого перерыва и система, видимо, посчитала его подозрительным.
Этим нужно было заниматься с самого начала, лично столкнулся с этим когда только в ранкед играть начал месяца 3 назад, люди в общий текстовый горели, что у них на мейне целестиал, но свою тимку в бронзе протащить не могут, а протащить не могут потому что в энеми тиме смурф сильнее. Соревновательные дрочильни все цирк с конями, как на подбор, благо я это шапито снёс
Так же я застрял на серебре и еле еле дошёл до золота и ад не заканчивался, снёс этот бред, я в игру пришел играть а не на завод вспахивать за петярых.
Апал второго гма, всё что до целестиалов одно болото с крайне незначительными отличиями. На постоянку регать ранкед крыша едет, регать квикос - считай добровольно себе её оторвать, самая дичь почему-то творилась именно в нём 🤣
Наверное, я стал слишком старым, но что-то не улавливаю на счет смурфинга - игрок создает новый акк, хорошо играет, просто потому, что уже знает игру, и за это получает бан, так что ли?
Нет, он злоупотребляет и знает что там нубы
Опытный игрок имея мейн, создаёт новый акк для "отдыха" или пересидеть лузстрик на основе, либо для "самоутверждения", реже готовя на продажу/просто поднимая птсы до уровня мейна, раковая херь при любом сценарии
На своём ранге делает глубокий, вот и идёт за счёт нубов поднять своё ЭГО
Да лучше вообще в эту помойку не играть
Вышло как всегда.