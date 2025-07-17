Охота на смурфов в Marvel Rivals: под раздачу попали и честные игроки

Опытных игроков наказывают за игру на низких рангах, но система работает неидеально

Компания NetEase начала борьбу со смурфингом в супергеройском экшене Marvel Rivals. Однако первая же попытка навести порядок обернулась скандалом: под горячую руку системы попали не только нарушители, но и честные игроки.

Проблема смурфинга, когда опытные игроки создают новые аккаунты, чтобы доминировать над новичками, долгое время оставалась без внимания. Теперь же разработчики взялись за дело. Один из стримеров, который решил быстро прокачать новый аккаунт, уже получил официальное предупреждение. В случае повторных нарушений ему грозит обнуление рейтинга или даже полный бан.

В сети уже появились жалобы от игроков, которые получили предупреждения или блокировки по ошибке. Один из пользователей рассказал, что его аккаунт попал под санкции просто потому, что он вернулся в игру после долгого перерыва и система, видимо, посчитала его подозрительным.