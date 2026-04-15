Охота начинается: Marvel Rivals получит PvE-режим Blood Hunt с боссами и сюжетом

В Marvel Rivals готовится крупное обновление: уже 23 апреля в игре появится кооперативный PvE-режим Blood Hunt («Кровавая охота»). Новинка станет частью сезона 7.5 и предложит игрокам полноценный сюжетный контент.

По данным NetEase, режим включает новую историю, четыре масштабных сражения с боссами, а также переработанные системы прогрессии и добычи. Разработчики обещают, что Blood Hunt станет одним из самых насыщенных режимов в игре.

Обновление стартует раньше — 17 апреля. В этот день в ростер добавят нового героя, Чёрную кошку, а также запустят событие «Бал Ада». Игроков ждут тематические скины для Маджик, Гэмбита, Лунного рыцаря, Эммы Фрост и Феникс. При этом популярный облик «Эмма Фрост — Звезда бала», победивший в голосовании сообщества, раздадут бесплатно.

На этом контент не заканчивается. Уже 30 апреля стартует событие «Путь к Судному дню», где появится асимметричный режим с противостоянием Локи. Игрокам предстоит пережить события, вдохновлённые «Войной бесконечности», сражаясь на обновлённой карте Таймс-сквер.

Таким образом, Marvel Rivals продолжает развиваться как масштабный командный шутер во вселенной Marvel, предлагая всё больше кооперативного и сюжетного контента для игроков.