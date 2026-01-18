Онлайн Marvel Rivals превысил 200 тысяч игроков - на фоне старта шестого сезона с Дэдпулом

Онлайн экшен Marvel Rivals достиг наилучшего показателя онлайна в Steam за последние девять месяцев после запуска шестого контентного сезона под названием "Ночь в музее".

Пиковое число одновременных игроков в Steam в ночь на 17 января составило 200 тысяч человек. Обновление добавило в игру нового персонажа - Дэдпула.

Кроме того, шестой сезон добавил игрокам фоторежим, доступный в специальной хаб-локации Таймс-сквер, два новых командных приема, расширенную лор-составляющую, дополнительные скины, новый боевой пропуск и различные косметические предметы.