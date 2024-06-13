Пени Паркер и её механический костюм SP//dr в новом трейлере Marvel Rivals

Компания NetEase Games совместно с Marvel Games представила свежий трейлер предстоящего командного PvP-шутера Marvel Rivals. В динамичном ролике зрители могут познакомиться с юной супергероиней Пени Паркер и её высокотехнологичным костюмом-роботом SP//dr.
На видео Пени Паркер предстаёт в эпицентре сражения с многочисленными противниками из различных измерений. Управляя своим впечатляющим механическим костюмом, она ловко маневрирует по полю боя, уклоняясь от атак и нанося ответные удары. Передовые системы SP//dr позволяют Пени использовать широкий арсенал способностей, чтобы одолеть врагов и защитить мультивселенную.
Впервые Пени Паркер дебютировала на страницах комиксов в 2014 году в рамках сюжетной арки «Паучьи Миры». В отличие от классического Человека-паука Питера Паркера, Пени — юная девушка-гений из футуристичной вселенной. Она связана телепатической связью с радиоактивным пауком, который обитает внутри её высокотехнологичного костюма SP//dr.
Marvel Rivals создаётся для ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Релиз игры запланирован на 2024 год, а уже в июле стартует закрытое бета-тестирование для избранных счастливчиков. Проект будет распространяться по модели free-to-play, то есть с бесплатным доступом для всех желающих.
Пани Паркер.