ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 468 оценок

Первый геймплейный трейлер 48-го героя Marvel Rivals Белой Лисы

2BLaraSex 2BLaraSex

В преддверии запуска седьмого сезона Marvel Rivals, который получил название "Охота начинается", разработчики представили первый геймплейный трейлер 48-го героя игры - Белой Лисы. Релиз нового сезона состоится уже 20 марта.

Белая Лиса, также известная как Ами Хан, станет свежим пополнением в рядах стратегов - класса персонажей, специализирующихся на лечении союзников. Ее способности тесно связаны с ее сверхъестественным происхождением: она является потомком расы Кумихо - девятихвостых лисиц-оборотней из корейской мифологии.

Боевой стиль Ами строится вокруг мистической энергии, которую она накапливает и использует для помощи команде.

  • Основная механика: В основе ее арсенала лежат волшебные шарики - Йеуу Гусеул или "лисьи шарики". С их помощью героиня может как лечить союзников, так и наносить урон врагам.
  • Мобильность и контроль: Белая Лиса способна мгновенно телепортироваться к противникам. Также она может частично обращаться в лисицу, чтобы исцелять тиммейтов и одновременно отталкивать врагов.
  • Усиления и саппорт: Уникальной чертой героини является возможность делиться накопленной энергией Кумихо с союзниками. Это дает им два ключевых эффекта: Неудержимость и Вампиризм, позволяющий восстанавливать здоровье от наносимого урона.
  • Ультимативная способность: Полностью превращает героиню в огромную девятихвостую лисицу. В этой форме она подавляет врагов и исцеляет команду с помощью ударов когтями.

Седьмой сезон вернет игроков в Нью-Йорк, где мэр Уилсон Фиск ввел военное положение. Город столкнется с вторжением сил из будущего и "временной чумой". Помимо Белой Лисы, по ходу сезона в игре должна появиться еще одна героиня - Черная Кошка .

Трейлеры
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Giggity

48 героев , а какой смысл, играют всё равно одними и теми же

1
Trinity_ExDeath

Кто бля??!

1