Первый геймплейный трейлер 48-го героя Marvel Rivals Белой Лисы

В преддверии запуска седьмого сезона Marvel Rivals, который получил название "Охота начинается", разработчики представили первый геймплейный трейлер 48-го героя игры - Белой Лисы. Релиз нового сезона состоится уже 20 марта.

Белая Лиса, также известная как Ами Хан, станет свежим пополнением в рядах стратегов - класса персонажей, специализирующихся на лечении союзников. Ее способности тесно связаны с ее сверхъестественным происхождением: она является потомком расы Кумихо - девятихвостых лисиц-оборотней из корейской мифологии.

Боевой стиль Ами строится вокруг мистической энергии, которую она накапливает и использует для помощи команде.

Основная механика: В основе ее арсенала лежат волшебные шарики - Йеуу Гусеул или "лисьи шарики". С их помощью героиня может как лечить союзников, так и наносить урон врагам.

В основе ее арсенала лежат волшебные шарики - Йеуу Гусеул или "лисьи шарики". С их помощью героиня может как лечить союзников, так и наносить урон врагам. Мобильность и контроль: Белая Лиса способна мгновенно телепортироваться к противникам. Также она может частично обращаться в лисицу, чтобы исцелять тиммейтов и одновременно отталкивать врагов.

Белая Лиса способна мгновенно телепортироваться к противникам. Также она может частично обращаться в лисицу, чтобы исцелять тиммейтов и одновременно отталкивать врагов. Усиления и саппорт: Уникальной чертой героини является возможность делиться накопленной энергией Кумихо с союзниками. Это дает им два ключевых эффекта: Неудержимость и Вампиризм, позволяющий восстанавливать здоровье от наносимого урона.

Уникальная черта героини — возможность делиться накопленной энергией Кумихо с союзниками. Это дает им два ключевых эффекта: Неудержимость и Вампиризм, позволяющий восстанавливать здоровье от наносимого урона. Ультимативная способность: Полностью превращает героиню в огромную девятихвостую лисицу. В этой форме она подавляет врагов и исцеляет команду с помощью ударов когтями.

Седьмой сезон вернет игроков в Нью-Йорк, где мэр Уилсон Фиск ввел военное положение. Город столкнется с вторжением сил из будущего и "временной чумой". Помимо Белой Лисы, по ходу сезона в игре должна появиться еще одна героиня - Черная Кошка .