Певица Сексси Рэд присоединилась к возмущенным из-за нехватки легендарных скинов для Шторм в Marvel Rivals

Рэперша Сексси Рэд (Sexyy Red) присоединилась к недовольным фанатам Marvel Rivals, требующим больше легендарных скинов для Шторм. Под постом официального аккаунта игры в соцсетях, где разработчики объявили о планах усилить модерацию, она ответила цитатой:

Когда вы уже дадите Шторм ее легендарный скин?

Пользователи сети были удивлены тем, что Сексси Рэд играет в Marvel Rivals, а многие поддержали ее требование к NetEase и Marvel Games. Сами разработчики знают о ситуации: еще в августе они отреагировали на критику, когда скин "Священные небеса" из пляжной линейки оказался единственным не легендарным среди женских персонажей - его повысили до легендарного бесплатно. Обновление все еще в работе.

Стоит отметить, что Шторм - не единственная героиня с одним легендарным скином: аналогичная ситуация у Джубили, Черной Вдовы и Анджелы. Больше всего костюмов у Эммы Фрост, и фанаты шутят, что ей пора поделиться гардеробом с остальными.