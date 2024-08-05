По словам авторов Marvel Rivals, Человек-паук и другие герои ближнего боя стали большим вызовом для разработчиков

Marvel Rivals с каждым шагом выглядит все более многообещающим геройским шутером, и хотя, в некоторой степени, это заслуга самой игры как законного претендента на победу в жанре, нельзя отрицать, что сила лицензии на героев комиксов оказала ей огромную услугу. Взять, к примеру, список играбельных героев, в котором представлены персонажи с широким спектром движений и способностей. И хотя это, конечно, очевидный плюс для игры, он также создал некоторые проблемы для команды разработчиков Marvel Rivals из NetEase Games.

В недавнем интервью GamingBolt разработчики предстоящего шутера рассказали, что создание героев, ориентированных на рукопашный бой, таких как Тор, Человек-паук, Невероятный Халк и другие, было одной из самых сложных задач для команды разработчиков, так как если бы они не выполняли свои особые приемы в командной многопользовательской игре, то игра "стала бы хаотичной и менее приятной".

Одной из самых сложных задач для нас стало создание и эффективное использование разнообразных супергероев, основанных преимущественно на рукопашном бою, таких как Халк, Веном, Черная Пантера, Человек-паук, Тор и другие. Несмотря на то, что каждый из них обладает уникальными способностями, их общая направленность на ближний бой представляла собой серьезное препятствие для дизайна. В игре, основанной на командных боях, неправильный подход к динамике ближнего боя мог привести к тому, что сражениям не хватало глубины, они становились хаотичными и менее приятными.

По словам разработчика, помогло огромное разнообразие потенциальных приемов и способностей, с которыми NetEase могла поиграть в реестре Marvel.

Однако широкие возможности персонажей Marvel предоставили нам множество возможностей для исследования и использования. Например, в случае с Халком мы разработали и воспроизвели его необычную способность к прыжкам, позволяющую ему сбивать с ног летающих противников, что делает его заклятым врагом для воздушных героев и добавляет уникальное измерение в его боевой стиль. Характеристики симбиота Венома были расширены, чтобы обеспечить возможности боя на средней дистанции, дополняющие его основную направленность на ближний бой. Аналогичным образом была полностью использована ловкость Человека-паука, позволяющая вести бой как на ближних, так и на дальних дистанциях, что дает игрокам возможность адаптировать свой стиль боя в зависимости от требований битвы. Такой подход гарантирует, что каждый персонаж будет механически проработан и предложит увлекательный игровой процесс.

Marvel Rivals находится в разработке для PS5, Xbox Series X/S и PC. Дата выхода игры пока неизвестна.