Получите бесплатный облик "Scarlet Witch" за игру во втором сезоне Marvel Rivals

Marvel Rivals сезон 2 уже не за горами, и он приносит геймерам не только новые возможности, но и приятный бонус: бесплатный скин Scarlet Witch. Кроме того, новый сезон порадует обновлениями: изменения умения Алой ведьмы, новая карта и появление Эммы Фрост. Эти нововведения обещают сделать геймплей намного интереснее.

Чтобы разблокировать скин, достаточно сыграть лишь девять матчей в любом формате: Quick Match, Competitive или даже против AI. Это прекрасная возможность для новичков попробовать суперников Марвел, а для ветеранов - добавить крутой образ в коллекцию.

Алая ведьма, известная своим сокрушительным ультом, получает изменения для лучшего баланса. Разработчики немного скорректировали ее способности, чтобы сделать героиню более доступной, но не менее эффективной. Такие обновления - это всегда интересный вызов для игроков, которые любят адаптироваться к новым стратегиям.

Напоминаем вам, что 2-й сезон Marvel Rivals стартует уже в эту пятницу - 11 апреля.