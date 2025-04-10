Получите облик Намора "Will of Galacta" за просмотр трансляций по Marvel Rivals на Twitch

Если вы планируете погрузиться в действие, сейчас самое подходящее время подключиться к вашим любимым стримерам Marvel Rivals и получать награды просто за просмотр. C 11 апреля, 12:00 PM по 30 апреля, 23:59 PM (UTC+0) смотрите стримы по Marvel Rivals на стриминговой площадке Twitch и получайте награды. Чем дольше вы смотрите, тем больше вы разблокируете. Вот что можно получить:
- За 30 минут просмотра - Спрей Namor “Will of Galacta”;
- За 1 час просмотра - Табличка с именем Namor “Will of Galacta”
- За 2 часа просмотра - Эмодзи Namor “Galacta Gleam”
- За 4 часа просмотра - Костюм Namor “Will of Galacta”.
Убедитесь, что вы настроены на получение наград в игре, следуя этим простым шагам:
- Свяжите ваш аккаунт Marvel Rivals с вашим аккаунтом Twitch.
- Смотрите любой стрим на Twitch, где включены Marvel Rivals Drops.
- Получите ваши награды через Twitch Drop Inventory.
- Войдите в Marvel Rivals и проверьте ваш внутриигровой ящик, чтобы забрать добычу.