Получите облик Намора "Will of Galacta" за просмотр трансляций по Marvel Rivals на Twitch

Если вы планируете погрузиться в действие, сейчас самое подходящее время подключиться к вашим любимым стримерам Marvel Rivals и получать награды просто за просмотр. C 11 апреля, 12:00 PM по 30 апреля, 23:59 PM (UTC+0) смотрите стримы по Marvel Rivals на стриминговой площадке Twitch и получайте награды. Чем дольше вы смотрите, тем больше вы разблокируете. Вот что можно получить:

За 30 минут просмотра - Спрей Namor “Will of Galacta”;

За 1 час просмотра - Табличка с именем Namor “Will of Galacta”

За 2 часа просмотра - Эмодзи Namor “Galacta Gleam”

За 4 часа просмотра - Костюм Namor “Will of Galacta”.

Убедитесь, что вы настроены на получение наград в игре, следуя этим простым шагам: