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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 331 оценка

Получите облик Намора "Will of Galacta" за просмотр трансляций по Marvel Rivals на Twitch

Solstice Solstice

Если вы планируете погрузиться в действие, сейчас самое подходящее время подключиться к вашим любимым стримерам Marvel Rivals и получать награды просто за просмотр. C 11 апреля, 12:00 PM по 30 апреля, 23:59 PM (UTC+0) смотрите стримы по Marvel Rivals на стриминговой площадке Twitch и получайте награды. Чем дольше вы смотрите, тем больше вы разблокируете. Вот что можно получить:

  • За 30 минут просмотра - Спрей Namor “Will of Galacta”;
  • За 1 час просмотра - Табличка с именем Namor “Will of Galacta”
  • За 2 часа просмотра - Эмодзи Namor “Galacta Gleam”
  • За 4 часа просмотра - Костюм Namor “Will of Galacta”.

Убедитесь, что вы настроены на получение наград в игре, следуя этим простым шагам:

  1. Свяжите ваш аккаунт Marvel Rivals с вашим аккаунтом Twitch.
  2. Смотрите любой стрим на Twitch, где включены Marvel Rivals Drops.
  3. Получите ваши награды через Twitch Drop Inventory.
  4. Войдите в Marvel Rivals и проверьте ваш внутриигровой ящик, чтобы забрать добычу.
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