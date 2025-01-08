После Мистера Фантастика разработчики Marvel Rivals показали геймплей за его супругу - Невидимую леди

Появился новый ролик Marvel Rivals, где показали геймплей за Невидимую леди. Сьюзан Ричардс будет играть роль поддержки и помогать команде разными способами.
Вот что умеет Невидимая леди:
- Лечит союзников в бою
- Ставит невидимые поля, снижающие урон от врагов
- Запускает особый шар, который отталкивает противников и помогает уворачиваться
- Создаёт щиты для защиты команды
А её главный козырь — способность делать всю команду временно невидимой, что здорово помогает застать врагов врасплох.
Кстати, ранее разработчики уже показывали трейлер с Мистером Фантастиком.
Уже скин на нее есть
Уххх
думаю моды на неё будут лучше
Невидимая супруга? Ты ее не видишь, но она как бы есть)
угу, бабло из бумажника пропадает, из холодильника кто-то всё сожрал, в ванне все полочки кремами и бальзамами уставлены, но кто это сделал - не видно :)))
Красота!.
у них все герои пиу пиу какое то
В шутере надо стрелять, как это может быть.
(давай другое)