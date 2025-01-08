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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.1 212 оценок

После Мистера Фантастика разработчики Marvel Rivals показали геймплей за его супругу - Невидимую леди

Lunersun
Новости

Появился новый ролик Marvel Rivals, где показали геймплей за Невидимую леди. Сьюзан Ричардс будет играть роль поддержки и помогать команде разными способами.

Вот что умеет Невидимая леди:

  • Лечит союзников в бою
  • Ставит невидимые поля, снижающие урон от врагов
  • Запускает особый шар, который отталкивает противников и помогает уворачиваться
  • Создаёт щиты для защиты команды

А её главный козырь — способность делать всю команду временно невидимой, что здорово помогает застать врагов врасплох.

Кстати, ранее разработчики уже показывали трейлер с Мистером Фантастиком.

Способности Мистера Фантастика в новом трейлере Marvel Rivals
7
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Диванный Боец

Уже скин на нее есть

6
6363

Уххх

0
rtnrwv

думаю моды на неё будут лучше

-1
AndralStormborn

Невидимая супруга? Ты ее не видишь, но она как бы есть)

3
BewitchingBaron

угу, бабло из бумажника пропадает, из холодильника кто-то всё сожрал, в ванне все полочки кремами и бальзамами уставлены, но кто это сделал - не видно :)))

6
SOLUS5678

Красота!.

0
Rageinside

у них все герои пиу пиу какое то

-1
Капибар Превосходный

В шутере надо стрелять, как это может быть.

(давай другое)

0