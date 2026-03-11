После провала Concord разработчики Marvel Rivals были в панике перед запуском игры и рады, что все получилось

В 2024 году рынок героических онлайн-шутеров напоминал поле боя, усеянное телами неудачливых конкурентов. Даже обладание правами на одну из крупнейших медиафраншиз в мире - Marvel - не гарантировало успеха. Однако запуск Marvel Rivals от NetEase стал редким исключением и историей выживания в "мясорубке" жанра.

В интервью GamesRad+ на выставке GDC руководитель отдела маркетинга и публикаций NetEase Ячен Бянь признался, что команда испытывала настоящий ужас перед выходом игры. Особенно на фоне недавнего фиаско Concord от Sony, который был закрыт всего через несколько недель после релиза.

"Мы чувствовали панику, вступая на это кладбище игр-сервисов", - честно заявил Бянь. Но вместо того чтобы смириться с возможной неудачей, студия сосредоточилась на том, чтобы не наступить на те же грабли, что и предшественники.

По словам Бяня, ключевыми факторами успеха стали ускоренный выпуск нового контента сразу после запуска, активная работа с создателями через партнерскую программу и формирование "очень сильного комьюнити".

Исполнительный продюсер Дэнни Ку добавил, что игры-сервисы - это сложно, и успех никогда не гарантирован. Он подчеркнул важность раннего тестирования: "Мы тестировали игру много раз, собирали обратную связь и оперативно на нее реагировали. Мы выстраивали диалог с игроками за год до того, как вообще попытались запустить игру".

Журналисты GamesRad+ отмечают, что, хотя причины успеха Marvel Rivals многогранны, одним из главных факторов стало банальное, но ставшее редким явлением качество на старте: игра просто работала. Сможет ли Marvel Rivals удержать позиции в условиях грядущего "возвращения" Overwatch, покажет время. Но на данный момент запуск проекта стал одним из немногих лучей света на крайне нестабильном и рискованном рынке.