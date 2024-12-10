После успешного запуска Marvel Rivals получил свой первый патч

Патч версии 20241210, который был выпущен несколько часов назад для ПК и консолей, сосредоточился на исправлении ошибок и проблем, а не на изменениях баланса персонажей. Как указано в примечаниях к патчу, были внесены важные изменения для некоторых персонажей и карт. Левел-дизайн был улучшен, чтобы игроки не застревали в различных точках террейна. Карта Hydra Charteris Base: Hell's Heaven была особенно проблемной в этом плане – помимо странного поведения освещения, которое изменялось при определенных обстоятельствах, игроки могли застрять под землей, если их воскресили с помощью способностей Адама Уорлока или использования командной способности Хелы, или если их поглотил милашка Джефф Земляной Акула, когда область с целью Eldritch Monument двигалась вверх/вниз.

Кроме того, коллизии на краях некоторых карт (включая Klyntar: Symbiotic Surface), из-за которых игроки иногда застревали или неожиданно перемещались в «странные области» на карте и за её пределами, были поправлены. Разработчики считают, что «для полного решения проблемы» с застреванием на краях карт «могут потребоваться дополнительные фиксы», но по крайней мере ситуация стала лучше.



Кроме того, были исправлены проблемы с ультимейтами трех героев. В «определенных ситуациях» ультимейт Черной Вдовы не восстанавливал энергию. В «особых» обстоятельствах (к сожалению, не уточняется, в каких) ультимейт Капитана Америки завершался не так, как ожидалось.



Одним из самых заметных изменений является починка сломанной стратегии с Доктором Стрэнджем, которая позволяла ему быстро заряжать свой ультимейт, делая множественные KOs противников и союзников (!) об карту с помощью порталов. Сценарий позволял ему зарядить ультимейт уже в начале матча. «Нокауты (килы) при помощи карты не будут учитываться как нокауты Доктора Стрэнджа».



В этом обновлении было исправлено множество других ошибок, но разработчики из NetEase Games не останавливаются на достигнутом и подтверждают, что «работают над новым патчем, который будет содержать новый контент!»