Появились детали первого сезона Marvel Rivals, который принесет Фантастическую четверку и серьезные изменения в балансе

Разработчики из студии NetEase Games, как и обещали, начинают активную поддержку бесплатного экшен-шутера Marvel Rivals. После успешного релиза игры в конце прошлого года в начале января проект ожидает первый сезон с разнообразным новым контентом и активностями для игроков. Официальная презентация сезона должна состояться уже сегодня вечером, однако в сети появились интересные подробности, включая изменения в балансе некоторых героев.

Как сообщается, первый сезон Marvel Rivals начнется 11 января и получит подзаголовок «Вечная ночь». Его ключевым элементом станет Дракула, вокруг которого будет разворачиваться часть истории и внутриигровых событий.

Разработчики подтвердили, что герои Фантастической четверки появятся в игре в качестве играбельных персонажей. Однако их релиз состоится поэтапно. Согласно инсайдерам, первыми доступными персонажами станут Мистер Фантастик и Невидимая женщина. Существо и Человек-факел появятся в игре во второй половине сезона. Более того, файлы игры указывают, что Блэйд также станет частью сезона.

Среди игровых нововведений первого сезона инсайдеры сообщают о значительных изменениях баланса. Из-за доминирования Соколиного Глаза и Хелы в рейтинговых матчах разработчики решили ослабить некоторые из их способностей. Корректировки также затронут Росомаху, Шторм, Капитана Америку и Венома.