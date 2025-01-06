Появились детали первого сезона Marvel Rivals, который принесет Фантастическую четверку и серьезные изменения в балансе

Разработчики из студии NetEase Games, как и обещали, начинают активную поддержку бесплатного экшен-шутера Marvel Rivals. После успешного релиза игры в конце прошлого года в начале января проект ожидает первый сезон с разнообразным новым контентом и активностями для игроков. Официальная презентация сезона должна состояться уже сегодня вечером, однако в сети появились интересные подробности, включая изменения в балансе некоторых героев.
Как сообщается, первый сезон Marvel Rivals начнется 11 января и получит подзаголовок «Вечная ночь». Его ключевым элементом станет Дракула, вокруг которого будет разворачиваться часть истории и внутриигровых событий.
Разработчики подтвердили, что герои Фантастической четверки появятся в игре в качестве играбельных персонажей. Однако их релиз состоится поэтапно. Согласно инсайдерам, первыми доступными персонажами станут Мистер Фантастик и Невидимая женщина. Существо и Человек-факел появятся в игре во второй половине сезона. Более того, файлы игры указывают, что Блэйд также станет частью сезона.
Среди игровых нововведений первого сезона инсайдеры сообщают о значительных изменениях баланса. Из-за доминирования Соколиного Глаза и Хелы в рейтинговых матчах разработчики решили ослабить некоторые из их способностей. Корректировки также затронут Росомаху, Шторм, Капитана Америку и Венома.
Нерфите сранную акулу, как минимум радиус её ульты. Прыгаешь вверх, взлетаешь на метров 5 над ультой - хапает все равно. Вышел за радиус ульты на метр - хапает все равно
Да ей только ульта ужать и всё
Хотя бы ульту - да. Или починить, чтобы не хапала когда уже вне радиуса
вряд ли будут нерфить героя с одним из самых низких винрейтов в игре. хоть и ульта бесячая.
Россомаха...ты дождался, больше не будет влетать 1 в 6 и откисать по кд
Нерфить надо всех хиллеров. По пик-рейту персонажей понятно, что они сейчас слишком много хп восполняют и неадекватно дисбалансные. Капитана ап напрашивается, также как и нерф Венома. Пенни Паркер тоже заденут, ну и по мелочи. Летучей бригаде (всей) порезать время в полете или маневренность, ибо тот же жч и звездный лорд лютуют. Шторм единственная летучая , которая плоха, ее точно апнут