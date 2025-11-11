Пятый сезон Marvel Rivals с Шельмой и Гамбитом получил название "Любовь - это поле боя"

Гуангуан и NetEase готовят к выходу пятый сезон геройского шутера Marvel Rivals, который обещает стать одним из самых романтичных и динамичных в истории игры. Сегодня, 11 ноября, разработчики выпускают трейлер и раскрывают детали сезона, получившего название «Любовь — это поле боя».

Тизер выполнен в стиле свадебного приглашения на бракосочетание Анны-Мари и Реми Лебо: «Некоторые узы куются в бою. Другие предначертаны судьбой». Этот художественный приём подчёркивает главную тему сезона — сочетание романтики и сражений. Как и ожидалось, в игру вернутся Шельма, обладающая округлостями и силами Мисс Марвел, и Гамбит. Информацию о дуэте игроки получили заранее через утечки, а недавно NetEase частично подтвердила его появление через официальный сайт и рекламу в TikTok.

Официальный старт сезона намечен на 14 ноября, что создаёт интригующую ситуацию: трейлер выходит 11 числа, совпадая с Днём холостяка в Китае, что добавляет событиям игры дополнительный колорит.

Фанатов ждёт не только новый контент, но и свежие игровые механики, связанные с дуэтом Шельмы и Гамбита. Разработчики обещают, что взаимодействие героев создаст уникальные ситуации на поле боя, объединяя элементы стратегии и динамичных сражений.

Пятый сезон Marvel Rivals выглядит как смелое сочетание романтики и экшена, и фанаты игры уже готовятся к новым приключениям на поле боя, где любовь и битвы переплетаются как никогда тесно.