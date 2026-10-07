Раскрыт план обновлений Marvel Rivals на середину сезона 10.5

NetEase раскрыла полный план контента для Marvel Rivals в рамках сезона 10.5. Нового героя в этой части сезона не будет, однако игроков ждёт несколько событий, временных режимов и большое количество косметических предметов.

Сезон 10.5 стартует 9 октября и продлится пять недель. Главным персонажем текущего сезона остаётся Горр Убийца Богов, однако разработчики вновь сосредоточатся на сюжетной линии «Путь к Судному дню».

Первым новым событием станет режим «Война бесконечности» (Infinity War). В нём игроки будут объединяться в команды по два человека и сражаться против других дуэтов. Во время матчей можно будет использовать Камни Бесконечности, получая дополнительные преимущества.

Затем в игре появятся события «Финал Войны бесконечности» (Infinity Finale) и «Сияние Всех Святых» (All Hallows' Glow). Они позволят получить эксклюзивные косметические награды, а второе событие будет приурочено к Хэллоуину.

23 октября начнётся следующий этап «Пути к Судному дню» — событие «Финал» (Endgame). В нём 50 игроков в PvE-матче объединятся в противостоянии с армией Таноса.

Ещё одно хэллоуинское событие под названием «Ночь иллюзий» (Night of Illusions) стартует 30 октября. Разработчики пока не раскрыли много подробностей, но описывают его как интерактивное испытание с головоломками.

Сезон 10.5 станет последним крупным обновлением перед стартом 11-го сезона, который начнётся 13 ноября. Это будет заключительный сезон Marvel Rivals в 2026 году. При этом игроки ожидают появления Доктора Дума, однако пока речь идёт лишь о слухах.