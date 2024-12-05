Размер файла Marvel Rivals на Xbox Series X/S составит более 44 ГБ

2024 год на исходе, но в его последние дни у нас еще есть несколько крупных релизов. Marvel Rivals, вероятно, является одним из самых крупных и заметных имен в этом списке грядущих игр, и теперь, когда ее запуск уже не за горами, появились новые подробности о ней.

Как сообщает XboxEra, предварительная загрузка Marvel Rivals уже доступна на Xbox Series X/S, что, конечно же, означает, что теперь мы знаем и точный размер загрузки. На консолях Microsoft геройский шутер имеет размер загрузки 44,56 ГБ. Предположительно, на других платформах он будет иметь аналогичный размер.

На волне ожидания NetEase Games активно делится трейлерами, демонстрирующими ключевых персонажей. Среди них — Росомаха, Черная Вдова, Железный Кулак, Плащ и Кинжал, а также Девушка-Белка.

Релиз Marvel Rivals состоится 6 декабря для PS5, Xbox Series X/S и ПК.