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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
5.2 64 оценки

Размер файла Marvel Rivals на Xbox Series X/S составит более 44 ГБ

butcher69
Новости

2024 год на исходе, но в его последние дни у нас еще есть несколько крупных релизов. Marvel Rivals, вероятно, является одним из самых крупных и заметных имен в этом списке грядущих игр, и теперь, когда ее запуск уже не за горами, появились новые подробности о ней.

Как сообщает XboxEra, предварительная загрузка Marvel Rivals уже доступна на Xbox Series X/S, что, конечно же, означает, что теперь мы знаем и точный размер загрузки. На консолях Microsoft геройский шутер имеет размер загрузки 44,56 ГБ. Предположительно, на других платформах он будет иметь аналогичный размер.

На волне ожидания NetEase Games активно делится трейлерами, демонстрирующими ключевых персонажей. Среди них — Росомаха, Черная Вдова, Железный Кулак, Плащ и Кинжал, а также Девушка-Белка.

Свежий трейлер Marvel Rivals посвятили Росомахе

Релиз Marvel Rivals состоится 6 декабря для PS5, Xbox Series X/S и ПК.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Олег Дудин

На ПК 45 гигов.

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вупсич пупсич

Завтра уже можно будет поиграть. Надеюсь сервера подготовлены к наплыву игроков.

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Пользователь ВКонтакте

Path of Exile 2. Вот это громко. А очередной овердрочь и даром не нужон. // Иван Марков

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