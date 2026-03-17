Разработчики Marvel Rivals анонсировали 7-ой сезон, в котором новыми героями станут Черная Кошка и Белая Лиса

Студия NetEase Games официально представила седьмой сезон геройского шутера Marvel Rivals под названием "Охота начинается", который вернет игроков в Нью-Йорк, где Амбал (Уилсон Фиск), занявший пост мэра, ввел военное положение.

События нового сезона разворачиваются на фоне вторжения сил из Нью-Йорка 2099 года в современный мегаполис. Город становится эпицентром экспансии пришельцев из будущего, а башня Алхемакс распространяет "временную чуму".

Главными героями завязки станут две популярные героини вселенной Marvel. Ворующая артефакты Черная Кошка появится в игре чуть позже, в рамках мид-сезонного обновления в апреле. А вот ее противница и новая героиня - Белая Лиса - станет доступна игрокам сразу с запуском сезона.

Как отметил исполнительный продюсер Дэнни Ку, для создателей важно, чтобы каждый персонаж оставался интересным для игры. Поклонников ждет не только расширение вселенной и новый сюжетный ролик, но и свежая карта, действие которой вновь разворачивается в Нью-Йорке - впервые после вампирской тематики первого сезона.

Релиз 7-го сезона Marvel Rivals состоится в эту пятницу, 20 марта. Более подробная информация об обновлении появится в ближайшие дни.