Разработчики Marvel Rivals анонсировали нового героя - Циклопа, а также летние скины и ивенты

Скотт Саммерс, известный как Циклоп, наконец-то вступает в бой в Marvel Rivals. Легендарный лидер Людей Икс пополнит состав героев в середине 8-го сезона, который стартует в эту пятницу, 12 июня. Разработчики подтвердили его роль: он станет Дуэлянтом.

Как и можно было ожидать, в центре его арсенала - оптические взрывы. Скотт может стрелять ими прямо во врагов или рикошетом от окружения и других противников. Однако его способности не ограничиваются лишь нанесением урона - кинетическая сила выстрелов также помогает ему перемещаться по полю боя. Ультимативная способность героя позволяет ему снять все ограничения: Циклоп высвобождает апокалиптический оптический луч, уничтожающий все на своем пути.

На этом сюрпризы не заканчиваются. В игру добавится новый режим "Аннигиляция с наградой" - эпическое сражение 18 на 18 на новой карте. Кроме того, разработчики анонсировали новую волну летних костюмов в пляжном стиле. Игроки также получат цепочку различных заданий, включая обычный вход в игру, за выполнение которых смогут накопить 2500 Юнитов.