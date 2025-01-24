Разработчики Marvel Rivals добавляют фейковых героев в игровые файлы, чтобы запутать сливщиков

В интернете появились сообщения о том, что разработчики Marvel Rivals намеренно внедряют фейковых героев в игровые файлы, чтобы сбить с толку датамайнеров и найти источники утечек.

Обсуждение началось на сервере Discord, посвящённом утечкам Marvel Rivals, где датамайнер и инсайдер под ником Keone заявил, что NetEase, вероятно, добавляет ненастоящих героев для запутывания сообщества.

"Всем привет! Мы узнали, что разработчики добавляют персонажей в код, чтобы выявить сливщиков, как внешних, так и внутренних. Возможно, Kang объяснит это более подробно в будущем, но вот список персонажей, которые, по нашему мнению, не появятся в игре," — написал Keone, приложив изображение предполагаемых фейковых героев.

Однако на этом история не заканчивается. Ещё один участник сообщества, zvis_ceral из команды утечек X0X, добавил свои комментарии.

"Это не 100% подтверждение того, что они [персонажи] появятся или когда именно. Это просто демонстрация того, что они существуют в коде," — написал он и поделился списком героев вместе с данными из кода.

Хотя теоретически разработчики могли бы использовать фейковый код для выявления сливов, многие эксперты считают такую тактику сомнительной. Основная причина — настоящие герои, запланированные для выпуска, всё равно должны быть в коде, а значит, их рано или поздно раскроют.

Некоторые пользователи считают, что данные в коде скорее отражают этапы разработки и планы на будущее, чем намеренное создание дезинформации.

Пока доказательств того, что разработчики намеренно вводят фейковый код, нет. С большей вероятностью эти данные отражают обычный процесс разработки, где некоторые элементы могут быть добавлены для тестирования, но никогда не доходят до релиза.