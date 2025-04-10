Разработчики Marvel Rivals намерены увеличить производительность игры за счет нового способа оптимизации шейдеров

С запуском второго сезона Marvel Rivals разработчики запустят новую экспериментальную функцию, которая будет призвана уменьшить потребление памяти в игре. Подробнее в материале ниже.
С момента запуска игры мы прислушивались к вам через сообщество и каналы поддержки — игроки с разными конфигурациями ПК сталкивались с подтормаживаниями и вылетами, часто из-за высокого потребления памяти во время игры. На ПК с 16 ГБ ОЗУ или меньше при чрезмерной нагрузке на оперативную память система может начать использовать файл подкачки, что приводит к нежелательным замедлениям в разгаре битвы.
Чтобы решить проблему перегрузки памяти, мы выпускаем экспериментальную функцию во Втором Сезоне: Смена Режима Компиляции Шейдеров. После выхода обновления игроки смогут активировать её через лаунчер.
Мы рекомендуем игрокам с 16 ГБ ОЗУ или меньше, которые сталкивались с сильными падениями FPS, зависаниями или частыми вылетами в прошлых Сезонах, попробовать эту экспериментальную функцию.
После включения она принесёт следующие улучшения:
- Компиляция шейдеров будет происходить только при первом входе в Marvel Rivals после обновления версии игры или графических драйверов;
- Потребление памяти значительно снизится, уменьшая резкие падения FPS, зависания изображения и вылеты из-за нехватки памяти;
Возможные проблемы:
- В каждом новом матче первые несколько кадров текстуры и материалы могут отображаться некорректно, после чего всё вернётся в норму. Остальная часть игры будет работать без искажений;
- В каждом новом матче вы можете заметить лёгкое подтормаживание при первой загрузке определённых текстур и материалов, но затем частота кадров стабилизируется;
- На системах с малым количеством CPU-потоков (6 или меньше) одновременное включение Смены Режима Компиляции Шейдеров и Генерации Кадров AMD FSR3 может вызвать дополнительные подтормаживания;
DOOM 2016, DooM Eternal, работают на Vulkan API и оптимизация шикарная, компиляция шейдеров нормальная, графика ни чуть не уступает по современным меркам, Doom: The Dark Ages 100% таким же будет, так как у id Software руки из правильного места растут
А ссаные разрабы в массы продвигают убогий Directx 12 и UE5 в добавок, да и аутсорсеры по этому движку как видно нифига не могу.
ты угараешь, в марвеле физика и в целом картинка как земля и небо, дум 2016 это прошлый век как и все старые движки, за уе5 будущее и оно уже наступило, самое главное иметь 2к монитор ибо весь движок ue5 заточен под 2к и выше , на фулке ты там ничего кроме мыла не увидишь.