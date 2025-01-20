Разработчики Marvel Rivals не собираются навязывать игрокам роли или шаблоны команд для игры

Команда разработчиков Marvel Rivals твёрдо придерживается своей философии свободы выбора для игроков, несмотря на многочисленные просьбы сообщества внедрить систему ролевого распределения. Вместо жёстких рамок «ролевой очереди» создатели игры решили доверить игрокам формирование эффективных команд самостоятельно.

Геймдиректор Marvel Rivals Гуаньюнь Чэнь в интервью для издания Metro заявил следующее:

Мы понимаем, что игроки обсуждают возможность добавления ролевой очереди, но в основе нашей концепции лежит баланс игры. Мы хотим предоставить больше возможностей для экспериментов с составами команд за счёт дизайна героев и механик командной игры. Это позволит игрокам находить уникальные стратегии и углублять игровой процесс, вдохновляясь вселенной Marvel.

Игроки уже изучают десятки вариантов командных сочетаний, однако отсутствие ролевой очереди продолжает вызывать споры внутри сообщества Marvel Rivals. В некоторых матчах игроки создают нестандартные комбинации, такие как 2-3-1 или даже 3-1-2, которые, вопреки опасениям, могут быть успешными. Всё зависит от того, как игроки используют сильные стороны своих персонажей.

Ключевая особенность Marvel Rivals — система «Тим-апов», которая позволяет активировать бонусы, если в команде есть два или три связанных героя. Например, Хела может возродить Локи и Тора после победного удара или дать им дополнительное здоровье, если они ещё живы. Эти механики стимулируют игроков экспериментировать, отходя от шаблонных построенних команд с обязательным условным танком, саппортом и адк.

Разработчики обещают в свежих обновлениях будут пересматривать, улучшать и расширять составы «Тим-апов», чтобы поддерживать динамику и свежесть игрового процесса.