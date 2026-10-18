Разработчики Marvel Rivals обещают "значительно более суровые санкции" за оскорбления и разжигание ненависти

В Marvel Rivals давно фиксируются случаи токсичного поведения в онлайн-матчах. NetEase решила ужесточить модерацию, назвав позитивную атмосферу общения «важнейшим компонентом командного соревновательного опыта».

«Будь то текстовый или голосовой чат, такие действия, как оскорбления, злонамеренные домогательства, дискриминация и разжигание ненависти, не только вредят другим игрокам, но и разрушают нормальное внутриигровое общение и общее впечатление от матча», — говорится в заявлении студии.

Компания сообщила, что ужесточила наказания за нарушения, связанные с высказываниями. Санкции будут различаться в зависимости от характера, серьёзности и истории нарушений. К игрокам, причастным к серьёзным или повторным нарушениям, будут применяться «значительно более суровые» меры.

«Мы уважаем право наших игроков выражать разные мнения, но нормальное общение и обсуждение никогда не должны становиться оправданием для злонамеренных нападок, дискриминации или преследования других. Наша позиция в отношении модерации токсичных высказываний ясна и непреклонна. Мы ни в коем случае не будем считать такое поведение приемлемым только потому, что оно, к сожалению, распространено в соревновательных играх».

NetEase называет модерацию высказываний «постоянным, долгосрочным обязательством» и обещает совершенствовать системы выявления и наказания за токсичное поведение.

Многие пользователи сабреддита Marvel Rivals согласны, что токсичность глубоко проникла в игру. Один из игроков пишет, что его оттолкнула невозможность нормально общаться в чате без риска столкнуться с расистскими высказываниями.

Однако не все уверены в способности NetEase точно распознавать токсичное поведение. Некоторые сообщают, что игра иногда ошибочно помечает большинство ругательств — даже использованных в комплиментах — как оскорбления.

«Было бы намного лучше, если бы вместо ИИ проверку на токсичность проводил человек», — пишет другой игрок.

NetEase пока не уточнила, будет ли пересмотрена система автоматической модерации или добавлены ручные проверки.