Разработчики Marvel Rivals объяснили, как будут сохраняться купленные жетоны боевого пропуска между сезонами

Разработчики Marvel Rivals рассказали, как будет работать боевой пропуск в игре. Главная особенность в том, что игроки смогут получать вещи даже из прошлых сезонов, но тут есть свои хитрости.

Для покупки вещей придётся использовать специальные Хроножетоны — их можно как купить за реальные деньги, так и заработать в игре. Вот только заработанные жетоны сгорают в конце сезона, а купленные остаются с вами. В NetEase объяснили это на простом примере: если вы купили 1000 жетонов, а к концу сезона у вас их стало 1500, то в следующий сезон перейдёт только та тысяча, что вы купили. И они никуда не денутся, пока вы сами не решите их потратить.

Ну а если вы забудете потратить заработанные жетоны до конца сезона, система автоматически купит на них случайные предметы из текущего пропуска. Проверить всё это на практике можно будет уже скоро — тестовый сезон заканчивается в декабре, а в январе начнётся полноценный.