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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
6.7 167 оценок

Разработчики Marvel Rivals объяснили, как будут сохраняться купленные жетоны боевого пропуска между сезонами

Lunersun
Новости

Разработчики Marvel Rivals рассказали, как будет работать боевой пропуск в игре. Главная особенность в том, что игроки смогут получать вещи даже из прошлых сезонов, но тут есть свои хитрости.

Для покупки вещей придётся использовать специальные Хроножетоны — их можно как купить за реальные деньги, так и заработать в игре. Вот только заработанные жетоны сгорают в конце сезона, а купленные остаются с вами. В NetEase объяснили это на простом примере: если вы купили 1000 жетонов, а к концу сезона у вас их стало 1500, то в следующий сезон перейдёт только та тысяча, что вы купили. И они никуда не денутся, пока вы сами не решите их потратить.

Ну а если вы забудете потратить заработанные жетоны до конца сезона, система автоматически купит на них случайные предметы из текущего пропуска. Проверить всё это на практике можно будет уже скоро — тестовый сезон заканчивается в декабре, а в январе начнётся полноценный.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Ivan313

Тоесть синяя валюта пропадёт в конце ?

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3AE6ca

Вот я тоже не до конца понял. Мне кажется, тут, все-таки, про фиолетовую. Если синяя, то я в тильте.

0
Max Rolens

Ту валюту, которую вы покупали за реальные деньги останется, но полученная во время игры пропадет

0
Slow Slade Snow Snake

нет, синяя - это юниты, а речь идёт про фиолетовые - хроножетоны

1
3AE6ca Slow Slade Snow Snake

Спасибо, успокоил.)

1