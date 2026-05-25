Разработчики Marvel Rivals опровергли слухи об отключении античита

Авторы Marvel Rivals выступили с официальным заявлением после появления слухов о том, что систему защиты игры якобы можно отключить через параметры запуска.

По словам разработчиков из NetEase Games, эта информация не соответствует действительности. Античит запускается одновременно с клиентом игры и работает независимо от пользовательских настроек.

Команда пояснила, что найденный игроками параметр лишь скрывает всплывающее окно античита, но никак не влияет на саму защиту. Отключить систему полностью с его помощью невозможно.

Кроме того, разработчики рассказали о продолжающейся борьбе с читерами. В ходе проверок были обнаружены игроки, использующие сторонние программы, модификации клиента и различные инструменты для нечестной игры. Все выявленные нарушители получили бессрочные блокировки.

В студии также предупредили, что против распространителей читов и рецидивистов будут применяться более жёсткие меры. Среди них — блокировка аккаунтов, устройств и IP-адресов. NetEase подчёркивает, что придерживается политики нулевой терпимости к мошенничеству в игре.