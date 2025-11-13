Разработчики Marvel Rivals опубликовали дорожную карту 5 сезона и скины из нового боевого пропуска

Разработчики Marvel Rivals опубликовали официальную дорожную карту пятого сезона под названием "Любовь - это поле боя", который стартует 14 ноября в 12:00 по Москве. Вместе с дорожной картой был представлен боевой пропуск "Grand Garden Adventure", который включает 10 новых скинов для героев, а также эмодзи, граффити, эмоции и другие косметические предметы - как платные, так и бесплатные.
Дорожная карта на ближайшие недели обещает массу контента:
14 ноября:
- Новый герой Гамбит (стратег);
- Наборы скинов для Гамбита и Магнето;
- Новый боевой пропуск;
- Сезонное событие;
- Карта "Таймс-Сквер";
- Новые аксессуары;
21 ноября:
- Новые скины для Мэджик и Доктора Стренджа;
28 ноября:
- Событие в честь первой годовщины игры;
- Новые скины для Венома, Блэйда, Сью, Мистера Фантастика и Джеффа;
- Новый режим 18x18 с новой картой;
5 декабря:
- Новые скины для Луны Сноу и Псайлок;
12 декабря:
- Обновление Сезона 5.5 с новым героем Шельмой.
Обновление сопровождается балансными изменениями (баффы/нерфы героев), новыми командными способностями и оптимизацией.