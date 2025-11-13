Разработчики Marvel Rivals опубликовали дорожную карту 5 сезона и скины из нового боевого пропуска

Разработчики Marvel Rivals опубликовали официальную дорожную карту пятого сезона под названием "Любовь - это поле боя", который стартует 14 ноября в 12:00 по Москве. Вместе с дорожной картой был представлен боевой пропуск "Grand Garden Adventure", который включает 10 новых скинов для героев, а также эмодзи, граффити, эмоции и другие косметические предметы - как платные, так и бесплатные.

Дорожная карта на ближайшие недели обещает массу контента:

14 ноября:

- Новый герой Гамбит (стратег);

- Наборы скинов для Гамбита и Магнето;

- Новый боевой пропуск;

- Сезонное событие;

- Карта "Таймс-Сквер";

- Новые аксессуары;

21 ноября:

- Новые скины для Мэджик и Доктора Стренджа;

28 ноября:

- Событие в честь первой годовщины игры;

- Новые скины для Венома, Блэйда, Сью, Мистера Фантастика и Джеффа;

- Новый режим 18x18 с новой картой;

5 декабря:

- Новые скины для Луны Сноу и Псайлок;

12 декабря:

- Обновление Сезона 5.5 с новым героем Шельмой.

Обновление сопровождается балансными изменениями (баффы/нерфы героев), новыми командными способностями и оптимизацией.