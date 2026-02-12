Разработчики Marvel Rivals опубликовали дорожную карту второй половины 6 сезона

За день до запуска NetEase представила полную дорожную карту второй половины 6 сезона Marvel Rivals. Сезон стартует уже завтра, 13 февраля, и продлится до 20 марта. Ранее разработчики уже анонсировали появление Эльзы Бладстоун в качестве нового игрового персонажа, однако свежая дорожная карта раскрывает гораздо больше: новые ивенты, множество костюмов и турнирная арена.

13 февраля в игре появится новый дуэлянт - Эльза Бладстоун и станет доступен для покупки ее скин "Молодая кровь". Также начнутся два новых ивента: боевой Сундук "Жители Королевства Монстров" и гача-игра "Свадьба Шельмы и Гамбита", в которой, если повезет, можно выбить легендарные скины для персонажей за небольшую сумму внутриигровой валюты.

20 февраля выйдут новые образы на Эмму Фрост и Железного Человека в линейке "Новые Мародеры". Также стартует турнир "Королевство Монстров" и два ивента: "Извращенные Кошмары" и "Ложные Мечты" с обликами на Ванду и Стренджа;

27 февраля выйдут новые образы на Лунного Рыцаря и Феникс. 6 марта выйдут новые образы на Псайлок и Капитана Америку. 13 марта выйдут новые образы на Существо и Сорвиголову, приуроченный ко второму сезону сериала "Рожденный Заново". 20 марта начнется седьмой сезон.